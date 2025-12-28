الأحد 28 ديسمبر 2025
إحالة عاطلين بتهمة سرقة المواطنين في المرج للمحاكمة

أمرت نيابة المرج بإحالة عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين باستخدام دراجة نارية للمحاكمة الجنائية.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بالقاهرة.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية عدم ورود أى بلاغات رسمية فى الواقعة، وتم تحديد وضبط مرتكبى الحادث، وتبين بأن المتهمين عاطلان – لهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة القاهرة.

وعُثر بحوزتهما على الدراجة النارية المستخدمة فى السرقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة. وبإرشادهما، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميلهما "سيئ النية" عاطل – له معلومات جنائية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

عقوبة السرقة 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على حبس من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

ويعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

