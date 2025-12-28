رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد ويتعهد ببذل الحكومة المزيد من العطاء

18 حجم الخط

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس الوزراء ـ بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة ـ أخلص التهاني القلبية، وأصدق التمنيات للرئيس، داعيا المولى عز وجل أن يجعله عام خير عليه، وعلى مصرنا الغالية، وأن يعيد هذه المناسبة علينا وبلادنا تنعم بالأمن والسلام والاستقرار.

رئيس مجلس الوزراء يعاهد رئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء

وفي برقيته، عاهد رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء؛ كي يتحقق كل ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وازدهار.

وفي وقت سابق عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف تسليم وتشغيل المشروعات المُنفذة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.



إنهاء المرحلة الأولى من المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل حاليًا على إنهاء المرحلة الأولى من المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستكمال التمويل المطلوب لإنهاء المشروعات المتبقية ضمن هذه المرحلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يحرص على إجراء الزيارات الميدانية الدورية بالقرى المُستهدفة بالمُبادرة في مختلف المحافظات، للاطمئنان على الموقف التنفيذي، ومتابعة تشغيل المشروعات المختلفة، التي يتم الانتهاء منها، وتفعيل الخدمات التي تُسهم في تحقيق فائدة مُباشرة للمواطنين من أهالي هذه القرى.

