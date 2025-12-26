الجمعة 26 ديسمبر 2025
أخبار مصر

شمال الصعيد يصل إلى الصقيع، "الوزراء" يرصد توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة

الطقس في الصعيد
نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025).

وسجلت درجات الحرارة علي شمال الصعيد 21 نهارا و7 ليلا لتسجل أقل درجات الحرارة.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وذلك على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 9

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 7

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 13 

