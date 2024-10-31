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صحة ومرأة

المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض يطلق صرخة تحذير: جدري القرود خرج عن السيطرة

تفشي جدري القرود
تفشي جدري القرود في إفريقيا، فيتو

قال الدكتور نجاشي نجونجو، المسؤول في المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض، خلال إفادة صحفية اليوم الخميس، إن الأوضاع بشأن تفشي جدري القرود في إفريقيا “ليست تحت السيطرة”.

ووفقًا لبيانات المركز الإفريقي، تستمر حالات الإصابة بمرض جدري القرود في الانتشار بشكل مقلق في القارة، حيث تجاوزت نسبة الإصابات 500% مقارنة بالعام الماضي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في أغسطس الماضي حالة الطوارئ الصحية العالمية بسبب جدري القرود، بعد أن بدأت سلالة جديدة من المرض، المعروفة باسم “كليد1 بي”، في الانتشار من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الدول المجاورة.

وأفادت بيانات المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن 19 دولة إفريقية شهدت أكثر من 48 ألف حالة إصابة مشتبه بها، من بينها 1048 وفاة منذ بداية العام الجاري.

وأكد نجونجو: «نحتاج إلى تعزيز المشاركة السياسية والدعم المالي للسيطرة على التفشي الحالي للمرض»، محذرا من أن السلالة الجديدة قد تتحول إلى جائحة أخرى، مع خطر انتقالها عبر الاتصال الجنسي.

وتشهد منطقة وسط إفريقيا، الأكثر تضررًا من تفشي المرض، 85.7% من الإصابات و99.5% من الوفيات المسجلة في القارة. وقد تم رصد انتشار للسلالة الجديدة في بعض الدول الأوروبية، مثل السويد وألمانيا وبريطانيا.


الكونغو الديمقراطية

كانت منظمة الصحة العالمية، قالت قبل شهر إنه جرى تسجيل حوالي 30 ألف حالة اشتباه بالإصابة بمرض جدري القرود في إفريقيا منذ بداية العام وحتى الآن، معظمها في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

 

وأضافت في تقرير أن أكثر من 800 شخص يُشتبه في إصابتهم لاقوا حتفهم في أنحاء القارة الإفريقية خلال الفترة نفسها. وأشارت إلى أن بوروندي، الدولة المجاورة للكونغو، تشهد هي الأخرى تزايدًا في الإصابات.

 

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