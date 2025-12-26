أسعار الذهب والعملات العربية والأجنبية اليوم (إنفوجراف)

18 حجم الخط

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري والذهب).



سعر جرام الذهب، واصل سعر جرام الذهب، استقراره خلال حركة تعاملات أمس الخميس 25-12-2025 وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

أسعار الذهب في تعاملات الخميس

- الذهب عيار 24: سجل نحو 6817 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 21: بلغ نحو 5965 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 18: وصل إلى 5112 جنيها للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: سجل 47620 جنيها في محلات الصاغة.

الذهب أصل استثماري مهم

يُعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب.

مكانة الذهب في السوق المصرية

يحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار وأداة استثمارية آمنة، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية.

ودفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.

أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر

-المشغولات الذهبية: غالبًا ما تصنع من عيار 21 و18، وتستخدم للزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: ذهب خام يفضلها المستثمرون.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم في الادخار والاستثمار.

