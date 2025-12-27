السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

الإسكان: التقنين على رأس أولويات المرحلة الحالية لحماية أراضي الدولة

جهاز الشروق
جهاز الشروق
18 حجم الخط

استقبل المهندس محمد متولي صابر، رئيس جهاز مدينة الشروق، وفد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المهندس أحمد علي محمد  نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، يرافقه الدكتور أحمد عمارة والمحاسب إيهاب المركبي مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية وبحضور الدكتور أحمد إسماعيل مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات والمحاسب اكرم سعد محمد  مساعد نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية والمحاسب ايمن الخشاب رئيس الإدارة المركزية إلى جانب القيادات المالية والتنفيذية والفنية والقانونية بالجهاز.
 

خلال الزيارة، تم فتح ملف التقنين على مائدة النقاش بشكل تفصيلي، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي الحالي، ومعدلات الإنجاز الفعلية بالمناطق المُضافة: السلام، طيبة، وشمال المدينة، مع الاتفاق على الإسراع في الانتهاء من المخططات تمهيدًا لاعتمادها وفق الضوابط التخطيطية المعتمدة.

أكد المهندس أحمد علي محمد  نائب رئيس الهيئة أن ملف التقنين لم يعد خيارًا، بل يمثل مسارًا حتميًا لضبط منظومة الأراضي، وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تشهد نقلة نوعية في آليات المتابعة، تعتمد على الحسم والسرعة دون الإخلال بالقانون.

كما شدد نائب رئيس الهيئة على ضرورة إنهاء أي ملفات متراكمة، واتخاذ قرارات فورية حيال قطع الأراضي غير الجادة، مع تطبيق القواعد المنظمة بكل حزم، في إطار سياسة واضحة لا تقبل التراخي أو الاستثناء.

من جانبه، أكد المهندس محمد متولي صابر أن توليه رئاسة الجهاز يأتي في توقيت دقيق، يتطلب مضاعفة الجهد والعمل وفق منهج مختلف، يعتمد على التنظيم الصارم، والمتابعة اليومية، وسرعة اتخاذ القرار، موضحًا أن الجهاز يعمل حاليًا بخطة مكثفة تشمل العمل على فترتين، وتفعيل دور كل إدارة وفق اختصاصها، بما يحقق أعلى معدلات إنجاز في ملف التقنين.
أضاف رئيس الجهاز أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا في أسلوب العمل داخل جهاز مدينة الشروق، بهدف تحسين جودة الخدمات، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أحمد عمارة المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية جهاز مدينة الشروق

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على أستون فيلا 0/1 في الشوط الأول

كأس مصر، طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية يلجآن لشوطين إضافيين

تنزانيا وأوغندا "محلك سر" بعد التعادل 1-1 في أمم إفريقيا بالمغرب

قد تمتد للقاهرة الكبرى، أماكن سقوط الأمطار غدا

نتيجة مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات بعد مرور 60 دقيقة (صور)

أسعار الذهب في ختام التعاملات اليوم السبت 2025.12.27

غلق لجان الاقتراع في أول أيام التصويت بجولة إعادة الدوائر الملغاة بانتخابات النواب

تشيلسي يسقط في ملعبه أمام أستون فيلا 1/2 بالدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد كامل وعطية الله رمضان يبهران لجنة التحكيم بمواجهات «دولة التلاوة»

مواجهة قرآنية مشتعلة بـ «دولة التلاوة»، عبد الموجود وخالد عطية يبهران لجنة التحكيم

«دولة التلاوة» يحتفي بالشيخ عبد العظيم زاهر: صوت سحري يفتح أبواب الهدوء والروحانية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads