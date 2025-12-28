جامعة المنصورة تطلق أول جائزة لريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة

18 حجم الخط

اعتمد مجلس جامعة المنصورة في جلسته رقم (631) لشهر ديسمبر 2025، برئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، إطلاق جائزة جامعة المنصورة لريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة، كأول جائزة جامعية متكاملة تُصمَّم وتُنفَّذ برؤية مؤسسية واضحة، تستهدف دعم الأفكار الريادية والمخرجات البحثية القابلة للتحول إلى شركات ناشئة ذات أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام.

مجلس جامعة المنصورة يعتمد إطلاق أول جائزة جامعية متكاملة لريادة الأعمال

ويأتي اعتماد مجلس جامعة المنصورة في إطار التوجه الاستراتيجي لجامعة المنصورة نحو ترسيخ نموذج الجامعة الريادية، وتعزيز الربط بين التعليم والبحث العلمي من جهة، والتطبيق العملي واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى، بما يسهم في تعظيم دور الجامعة في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال على المستويين المحلي والوطني.

اعتماد جائزة جامعية متكاملة لريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة

وأكد الدكتور شريف خاطر أن إطلاق الجائزة يؤكد ريادة جامعة المنصورة وانفرادها كأول جامعة على مستوى الجامعات المصرية في اعتماد جائزة جامعية متكاملة لريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة، بما يعكس التزام الجامعة بتقديم نموذج فريد في دعم الابتكار وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية.

الجائزة تأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة

وأضاف رئيس الجامعة أن الجائزة تأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة، والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، نحو تعزيز دور الجامعات في دعم ريادة الأعمال وتحفيز البحث العلمي التطبيقي، وربط التعليم بسوق العمل واحتياجات التنمية الاقتصادية، في ضوء تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

تمكين الطلاب والباحثين من الانتقال من مرحلة الفكرة

كما أوضح أن إطلاق الجائزة يأتي ضمن خطة الجامعة الشاملة لتطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الطلاب والباحثين من الانتقال من مرحلة الفكرة والبحث إلى مرحلة الشركة والسوق، في إطار منظومة واضحة، عادلة، ومستدامة، تعكس مكانة جامعة المنصورة كإحدى كبرى الجامعات البحثية في مصر.

دعم المسار البحثي يفتح آفاقًا جديدة

ومن جانبه، أشار الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن الجائزة تمثل آلية فعالة لتعظيم العائد من البحث العلمي، مؤكدًا أن دعم المسار البحثي يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا وتحويل الابتكارات العلمية إلى مشروعات اقتصادية قابلة للنمو والاستدامة.

معايير احترافية وتقييم المشروعات بصورة متوازنة

وأوضح الدكتور محمد عبد الخالق، مستشار رئيس الجامعة لريادة الأعمال والابتكار، أنه سيتم تنفيذ الجائزة بالتعاون مع مؤسسات متخصصة في التدريب والتأهيل والتحكيم في مجال ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة، بما يضمن إعداد المشاركين وفق معايير احترافية وتقييم المشروعات بصورة متوازنة تجمع بين الابتكار والجدوى السوقية، مؤكدًا أن المنظومة تستهدف تحويل الأفكار والبحوث الجامعية إلى شركات ناشئة حقيقية قادرة على النمو وجذب الاستثمار وتحقيق أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام.

إجمالي جوائز المسار الطلابي 600 ألف جنيه

ويأتي إطلاق جائزة جامعة المنصورة لريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة تحت شعار: «من جامعة المنصورة… تبدأ قصة شركتك الناشئة»، وتضم الجائزة مسارين رئيسيين مع تخصيص جوائز مالية تُعد غير مسبوقة على المستوى الجامعي؛ حيث يبلغ إجمالي جوائز المسار الطلابي 600 ألف جنيه مصري لدعم أفكار الطلاب والمشروعات الناشئة في مراحلها المبكرة، فيما خُصص للمسار البحثي الخاص بأعضاء هيئة التدريس والباحثين إجمالي جوائز قدره 1.2 مليون جنيه مصري لدعم تحويل المخرجات البحثية وبراءات الاختراع والنماذج الأولية إلى تطبيقات تجارية وشركات ناشئة، بما يعكس إيمان الجامعة بأهمية الاستثمار المتوازن في الابتكار الطلابي والبحث العلمي التطبيقي.

ترسيخ نموذج الجامعة الريادية الداعمة

ويؤكد هذا الإطلاق ريادة الجامعة كأول جامعة مصرية تعتمد جائزة جامعية متكاملة في هذا المجال، بما يجسد توجهها المؤسسي نحو تحويل المعرفة والابتكار إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية مستدامة، وترسيخ نموذج الجامعة الريادية الداعمة لتأسيس الشركات الناشئة القابلة للنمو والاستمرارية.

