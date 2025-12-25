جامعة المنصورة تنعى عاملة إثر وفاتها في حادث داخل مستشفى الأطفال

18 حجم الخط

نعت جامعة المنصورة وفاة أحد أفراد الأمن إثر حادث عرضي بمستشفى الأطفال الجامعي.

وجاء في بيان النعي: "ببالغ الحزن والأسى، تنعى جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وفاة فاطمة الزهراء السيد أحمد، أحد أفراد الأمن الإداري التابعين للشركات المتعاقدة بمستشفى الأطفال الجامعي، والتي وافتها المنية متأثرة بإصابتها جراء حادث عرضي وقع داخل نطاق المستشفى اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025.

تفاصيل إصابة حارسة الأمن

وأوضحت الجامعة، في بيان رسمي، أن الحادث وقع أثناء استعداد أحد أولياء الأمور لمغادرة المستشفى بسيارته الخاصة برفقة طفله بعد تلقيه الخدمة الطبية، حيث تواجد الطفل داخل مقصورة القيادة بشكل غير معتاد، ما أدى إلى الضغط غير المقصود على دواسة الوقود، لتتحرك السيارة بشكل مفاجئ وتصطدم بإحدى بوابات المستشفى، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الأمن المتواجدة بموقع الحادث، والتي تم نقلها فورًا لتلقي الإسعافات اللازمة بمستشفى الطوارئ، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

إخطار الجهات الأمنية المختصة

وأكدت الجامعة أنها فور وقوع الحادث قامت بإخطار الجهات الأمنية المختصة، والتي تباشر التحقيقات الرسمية للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتتقدم جامعة المنصورة بخالص العزاء والمواساة لوالدة الفقيدة السيدة بدرة أحمد زغلول، سكرتيرة إدارية بمستشفى الأطفال الجامعي، ولأسرة الفقيدة، مؤكدة دعمها الكامل، وداعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وكانت لقيت "فاطمة الزهراء عبد العال"، حارسة أمن إداري بـ مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة، مصرعها أثناء تأدية عملها نتيجة اصطدام سيارة بها وبوابة المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا يفيد لوقع الحادث دهس حارسة أمن علي باب مستشفي الاطفال الجامعي في المنصورة

بدأت الواقعة عندما كان والد طفل (أقل من 10 سنوات) ينهي إجراءات خروجه، وحين كان الطفل داخل السيارة، ضغط بقدمه على "دواسة البنزين" مما أدى لاندفاع المركبة بسرعة جنونية وعدم السيطرة عليها.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالدقهلية على الأب والطفل والسيارة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه نعى الدكتور أشرف شومة، عميد كلية طب المنصورة، الفقيدة واصفًا إياها بـ "شهيدة الواجب"، وقدم التعازي لأسرتها في بيان رسمي باسم الكلية والمستشفيات الجامعية.

