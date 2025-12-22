مجلس جامعة المنصورة يقر حزمة جوائز لدعم الابتكار وريادة الاعمال

18 حجم الخط

عقدت جامعة المنصورة اجتماعها الدوري رقم (631) لمجلس الجامعة لشهر ديسمبر 2025، برئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك اليوم بمقر مجلس الجامعة، حيث ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والبحثية، والإدارية، والخدمية.

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة المنصورة

وفي مستهل الجلسة، قدّم رئيس جامعة المنصورة التهنئة إلى أسرة جامعة المنصورة من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب، بمناسبة حصول الجامعة على لقب أفضل جامعة صديقة للبيئة على مستوى الجامعات المصرية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بتطبيق معايير الاستدامة البيئية، وترسيخ الممارسات الصديقة للبيئة داخل الحرم الجامعي، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

بناء وعي شبابي مستنير قادر على مواجهة التحديات الفكرية

وأشاد بجهود قطاع التعليم والطلاب في تنفيذ المبادرات التوعوية المشتركة مع الأزهر الشريف، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس تكامل الأدوار داخل الجامعة لبناء وعي شبابي مستنير قادر على مواجهة التحديات الفكرية والرقمية المعاصرة، وترسيخ قيم الانتماء الوطني والفهم الوسطي المستنير. كما أشاد بنجاح مبادرة صحح مفاهيمك»، التي جاءت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وبالشراكة مع وزارة الأوقاف، باعتبارها إحدى الأدوات التوعوية المهمة لتصحيح المفاهيم المغلوطة وربط القيم الدينية الأصيلة بالمعرفة العلمية الحديثة.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الجامعة اكتمال جميع الاستعدادات الخاصة بانعقاد امتحانات منتصف العام الدراسي، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة، مع اهتمام خاص بالطلاب ذوي الإعاقة من خلال توفير اللجان والتيسيرات المعتمدة، إلى جانب تقديم أوجه الدعم اللازمة للطلاب الوافدين، بما يضمن انتظام مشاركتهم في الامتحانات دون معوقات.

ووجّه رئيس الجامعة عمداء الكليات بضرورة متابعة انتظام أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين طوال فترة الامتحانات، وعدم السماح باستخدام الهواتف المحمولة أو أي وسائل تكنولوجية داخل اللجان، سواء من الطلاب أو القائمين على أعمال الامتحانات، حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة تفعيل لجان الطوارئ بالكليات برئاسة عمداء الكليات وعضوية وكلاء الكليات المعنيين، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى طارئة، مع التأكيد على تواجد أستاذ المقرر أو من ينوب عنه من نفس التخصص داخل اللجان منذ بدء الامتحان وحتى نهايته.

وفيما يخص الاختبارات الإلكترونية، أكد رئيس الجامعة أن منظومة الاختبارات الإلكترونية بجامعة المنصورة تسير وفق الضوابط المعتمدة، مع المتابعة المستمرة لمدى جاهزية مراكز الاختبارات الإلكترونية، وتوافر البنية التكنولوجية، والدعم الفني اللازم، بما يضمن إجراء الاختبارات بكفاءة ودون معوقات.

وفي إطار الاستعداد لفصل الشتاء، شدد رئيس الجامعة على أهمية الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل جميع الكليات والمنشآت الجامعية، واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، من خلال التأكد من جاهزية البنية التحتية، وصيانة شبكات الصرف، وتطهير بالوعات الأمطار، وتجهيز فرق التدخل السريع والمعدات اللازمة، مع تفعيل غرف العمليات والتنسيق الكامل لمواجهة أي طارئ، حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين، واستمرارية العملية التعليمية.

اعتماد منح الألقاب العلمية والتعيينات الجديدة

وفي سياق مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، استعرض المجلس أبرز الملفات الأكاديمية والإدارية، حيث وافق على اعتماد منح الألقاب العلمية والتعيينات الجديدة، وترقية وتعيين 15 أستاذًا، و18 أستاذًا مساعدًا، و10 مدرسين. كما اعتمد المجلس تقرير سير العملية التعليمية بكليات الجامعة عن شهر نوفمبر 2025، مؤكدًا انتظام منظومة التدريس والالتزام بمتطلبات الجودة.

وفي إطار دعم التعاون الدولي وتوسيع الشراكات الأكاديمية في ضوء برنامج إيراسموس، وافق المجلس على توقيع بروتوكولي تعاون بين جامعة المنصورة وكل من جامعة هويلفا بدولة إسبانيا، وجامعة القديس كيرلس وميثوديوس بدولة سلوفاكيا، من الجانبين (الاتحاد الأوروبي وجامعة المنصورة)، بما يسهم في دعم التبادل الأكاديمي والبحثي وتطوير البرامج التعليمية المشتركة.

بروتوكول تعاون بين كلية التمريض بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

كما وافق المجلس من حيث المبدأ على اقتراح عقد بروتوكول تعاون بين كلية التمريض بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وكلية التمريض بجامعة المنصورة، وكذلك تجديد اتفاقية التعاون بين الجامعة، ممثلة في كلية الزراعة، وكلية علوم النبات والتكنولوجيا بجامعة وسط الصين الزراعية، دعمًا لمجالات البحث العلمي والتبادل الأكاديمي.

تدشين جائزة جامعة المنصورة لأفضل ثلاث شركات ناشئة من خريجي الجامعة

واعتمد المجلس تدشين جائزة جامعة المنصورة لأفضل ثلاث شركات ناشئة من خريجي الجامعة، وهي الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية؛ حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على خمسمئة ألف جنيه، والمركز الثاني على أربعمئة ألف جنيه، والمركز الثالث على ثلاثمئة ألف جنيه، دعمًا لتحويل الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعة إلى كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم الشباب وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.

إطلاق جائزة أفضل ثلاثة مشاريع بحثية طلابية قابلة للتطبيق

كما وافق المجلس على إطلاق جائزة أفضل ثلاثة مشاريع بحثية طلابية قابلة للتطبيق، بهدف تشجيع الطلاب على تقديم حلول ابتكارية قابلة للتنفيذ، حيث تبلغ قيمة الجائزة ثلاثمئة ألف جنيه للمركز الأول، ومئتي ألف جنيه للمركز الثاني، ومئة ألف جنيه للمركز الثالث، بما يعزز ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي واحتياجات المجتمع.

بدء الدراسة بالدبلومة المهنية في إدارة جودة المعامل

واعتمد المجلس الموافقة على بدء الدراسة بالدبلومة المهنية في إدارة جودة المعامل الإكلينيكية بكلية الطب، اعتبارًا من دور ديسمبر 2025.

