رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يفتتح معرض الابتكارات العلمية بطهطا

افتتح فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الإثنين، معرض الابتكارات العلمية لطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية بطهطا، والذي نظمه توجيه العلوم بإدارة طهطا، بحضور الدكتور حسن عبد الحليم، مدير الإدارة والعديد من قيادات المنطقة الأزهرية.

رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يفتتح معرض الابتكارات العلمية بإدارة طهطا

واستعرض رئيس المنطقة مع الطلاب والطالبات المشاركين ابتكاراتهم، وطرق تشغيلها وناقشهم في كيفية تنفيذها،

وأشاد فضيلته بمستواهم العلمي وقدرتهم على الابتكار وحثهم على مواصلة الاجتهاد والتنافس في تحقيق المزيد من النجاح.

وعلى هامش المعرض كرًم رئيس المنطقة الطلاب والطالبات المشاركين في المعرض كما كرّم فضيلته الطالب أحمد بكر سالم، بمعهد محمود عنبر النموذجي النموذجي لحصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في بطولة ألعاب القوى.

رئيس ازهر سوهاج يتفقد معاهد طهطا والمراغة المرشحة للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

تفقد الدكتور أحمد، حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الاثنين، معاهد إدارتي طهطا والمراغة المرشحة للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، رافق فضيلته الدكتور أحمد عبد العال، مدير إدارة الجودة بالمنطقة، والدكتور حسن عبد الحليم، مدير إدارة طهطا الأزهرية.



وزار رئيس المنطقة معهد محمود عنبر النموذجي التابع لإدارة طهطا لمتابعة استعدادات المعهد وآخر التطورات فيه، كما تفقد فضيلته معهد فتيات بهتا الإعدادي الثانوي، التابع لإدارة المراغة الأزهرية، للوقوف على جاهزية تلك المعاهد لزيارة فريق المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، كما قام فضيلته بالمرور على الفصول الدراسية ومناقشة الطلاب فيما يتم شرحه من مقررات دراسية كما تفقد حجرات المعهد.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يزور فريق المراجعة تلك المعاهد المرشحة في الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري.