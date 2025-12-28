مقتل اثنين من قوى الأمن الداخلي السوري برصاص مسلحين في اللاذقية

18 حجم الخط

أعلنت قوات الأمن السورية مقتل اثنين من الأمن الداخلي، اليوم الأحد، برصاص مسلحين في محافظة اللاذقية خلال مظاهرات شهدتها مدينتي اللاذقية وجبلة.

وبحسب وكالة "سانا"، قال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد: "قتل اثنان من عناصر الأمن، وأصيب آخرون، وجرى تكسير سيارات تتبع للمهام الخاصة والشرطة جراء اعتداء بعض العناصر الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد ضمن المظاهرات التي دعا لها المدعو غزال غزال في مدينتي اللاذقية وجبلة".

وأضاف الأحمد: رصدنا خلال الاحتجاجات تواجد عناصر ملثمة ومسلحة تتبع لما يسمى "سرايا درع الساحل" و"سرايا الجواد" الإرهابيتين، المسؤولتين عن عمليات تصفية ميدانية وتفجير عبوات ناسفة.

وتابع قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية: قام مسلحون خلال الاحتجاجات التي دعا إليها غزال غزال في دوار الأزهري بمدينة اللاذقية بإطلاق النار في الهواء، فيما قامت عناصر الأمن الداخلي باحتواء الموقف.

اشتباكات بالسواطير والسكاكين ومحاولات دهس في اللاذقية

واندلعت الاشتباكات الأشد عند دوار الأزهري في اللاذقية ودوار العمارة في جبلة، حيث سجلت هجمات بالسواطير والسكاكين ومحاولات دهس، إضافة إلى إطلاق نار لتفريق المتظاهرين، واعتداءات بالهراوات في محيط دوار الزراعة، واعتداءات وضرب واعتقالات في حي القصور ببانياس وحي الزهراء في حمص، وفق "روسيا اليوم".

الأمن ينصب حواجز لمنع وصول المتظاهرين إلى أماكن التجمع

وتزامن ذلك مع تشديد أمني واسع وقطع طرق رئيسية ونصب حواجز لمنع وصول المتظاهرين إلى أماكن التجمع، في وقت أكد المحتجون تمسكهم بسلمية حراكهم وحقهم في المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية وحق تقرير المصير.

وقال "المرصد السوري" في بيان: "إن الآلاف من أبناء الطائفة العلوية استجابوا للدعوة التي أطلقها الشيخ غزال غزال للخروج في مظاهرات سلمية للمطالبة بوقف الانتهاكات بحق أبناء الطائفة وبالفيدرالية، وقد تعرضوا لاعتداءات ما أدى إلى سقوط جرحى".

اتهامات لـ"لواء درع الساحل" باستهداف مدن الساحل السوري

وبحسب وسائل إعلام سورية، فقد جرى تأسيس "لواء درع الساحل" على يد ضابط سابق بقوات الحرس الجمهوري خلال حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد يدعى مقداد فتيحة.

وتوعد فتيحة في مقطع مصور في فبراير 2025 بشن عمليات عسكرية ضد أفراد إدارتي العمليات العسكرية والأمن العام، مشيرًا إلى أن تشكيل هذا اللواء "جاء ردا على الاعتداءات المتكررة التي طالت أبناء الطائفة العلوية في مدن الساحل السوري.

القبض على قيادي بارز في "سريا الجواد"

أما "سرايا الجواد"، فهي جماعة مسلحة أعلنت عن نفسها في سبتمبر 2025، مؤكدة أنها بدأ بالفعل أولى عملياتها الميدانية من خلال استهداف سيارة للأمن العام في الساحل السوري؛ وقد أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم إلقاء القبض على باسل جماهيري، مشيرة إلى أنه أحد أهم العناصر المنتمية لـ"سرايا الجواد".

وقالت الوزارة، في بيان على منصة "إكس": استكمالًا للعملية الأمنية التي نفذتها قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، التابعة لسهيل الحسن، في قرية دوير بعبدة بريف جبلة، تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة من القبض على باسل جماهيري القيادي بـ" سرايا الجواد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.