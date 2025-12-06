السبت 06 ديسمبر 2025
خارج الحدود

رويترز: مقربون من بشار الأسد يمولون ميليشيات ساحلية لاستعادة النفوذ المفقود

بشار الأسد، فيتو
بشار الأسد، فيتو
أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن  مقربين من بشار الأسد يمولون ميليشيات ساحلية لاستعادة النفوذ المفقود.

 

مقربون من بشار الأسد يمولون ميليشيات ساحلية لاستعادة النفوذ المفقود.

واتهمت رئيس المخابرات في نظام الأسد اللواء كمال حسن ورامي مخلوف، بأنهما  ينفقان ملايين الدولارات على عشرات الآلاف من المقاتلين المحتملين بهدف إشعال انتفاضتين ضد الحكومة الجديدة.

وأضافت:  كمال حسن ورامي مخلوف يشكلان ميليشيات جديدة في الساحل تضم نحو 50 ألف مقاتل.

 

صراع داخل عائلة الأسد بين ماهر وبشار ورامي مخلوف

وأشارت أن صراع داخل عائلة الأسد بين ماهر وبشار ورامي مخلوف على مستقبل النفوذ بعد السقوط، وأن كمال حسن ينفق 1.5 مليون دولار منذ مارس لتمويل 12 ألف مقاتل في سوريا ولبنان.

وتابعت: شبكات غرف التحكم السرية في الساحل السوري ما زالت موجودة لكنها شبه معطلة، مشيرة أن وثائق تشير إلى تحويلات مالية عبر لبنان والإمارات لتمويل مجموعات موالية لمخلوف.

كما أضافت أن كمال حسن يعيد تجنيد ضباط مخابرات سابقين لتنفيذ هجمات إلكترونية ضد الحكومة الجديدة.

 

روسيا تمتنع عن دعم أي تحرك يخطط له حسن أو مخلوف

واختتمت بأن روسيا تمتنع عن دعم أي تحرك يخطط له حسن أو مخلوف داخل سوريا، في حين أن الحكومة السورية الجديدة تؤكد جاهزيتها لإحباط أي محاولة لإعادة تشكيل ميليشيات مرتبطة بالأسد.

