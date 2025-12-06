رويترز: مقربون من بشار الأسد يمولون ميليشيات ساحلية لاستعادة النفوذ المفقود

18 حجم الخط

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن مقربين من بشار الأسد يمولون ميليشيات ساحلية لاستعادة النفوذ المفقود.

مقربون من بشار الأسد يمولون ميليشيات ساحلية لاستعادة النفوذ المفقود.

واتهمت رئيس المخابرات في نظام الأسد اللواء كمال حسن ورامي مخلوف، بأنهما ينفقان ملايين الدولارات على عشرات الآلاف من المقاتلين المحتملين بهدف إشعال انتفاضتين ضد الحكومة الجديدة.

وأضافت: كمال حسن ورامي مخلوف يشكلان ميليشيات جديدة في الساحل تضم نحو 50 ألف مقاتل.

صراع داخل عائلة الأسد بين ماهر وبشار ورامي مخلوف

وأشارت أن صراع داخل عائلة الأسد بين ماهر وبشار ورامي مخلوف على مستقبل النفوذ بعد السقوط، وأن كمال حسن ينفق 1.5 مليون دولار منذ مارس لتمويل 12 ألف مقاتل في سوريا ولبنان.

وتابعت: شبكات غرف التحكم السرية في الساحل السوري ما زالت موجودة لكنها شبه معطلة، مشيرة أن وثائق تشير إلى تحويلات مالية عبر لبنان والإمارات لتمويل مجموعات موالية لمخلوف.

كما أضافت أن كمال حسن يعيد تجنيد ضباط مخابرات سابقين لتنفيذ هجمات إلكترونية ضد الحكومة الجديدة.

روسيا تمتنع عن دعم أي تحرك يخطط له حسن أو مخلوف

واختتمت بأن روسيا تمتنع عن دعم أي تحرك يخطط له حسن أو مخلوف داخل سوريا، في حين أن الحكومة السورية الجديدة تؤكد جاهزيتها لإحباط أي محاولة لإعادة تشكيل ميليشيات مرتبطة بالأسد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.