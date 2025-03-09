القصة الكاملة لمُشعل فتنة سوريا.. مقداد فتيحة أحد فلول بشار يحلم بفصل وقيادة الساحل.. أشعل النار في معارضي الأسد.. وتقارير تحذر: يقتل العلويين لصالح إسرائيل

تشهد سوريا حاليًا أحداث متصاعدة وتوتر كبير، وخاصة في منطقة الساحل السوري في (اللاذقية وطرطوس والقنيطرة)، حيث بدأت الأحداث تتصاعد مع بداية الاشتباكات بين قوات الدفاع السورية وميليشا تُعرف بـ "لواء درع الساحل"، التي أعلنت السيطرة يوم 7 مارس الجاري السيطرة على مدن الساحل السوري لفصله عن سوريا.

مقداد فتيحة مُشعل فتنة الساحل السوري

مع تصاعد الأحداث في سوريا يتم طرح العديد من الأسئلة عمن أشعل الفتنة وبداية الصراع في الساحل السوري، وأثار ما يُعرف بـ "فتنة العلويين" للانفصال عن سوريا، واستدعاء الاحتلال الإسرائيلي وعدد من دول الغرب إلى سوريا للسيطرة على الساحل السوري تحت ذريعة حماية الأقليات "العلويين والدروز" في سوريا.

مقداد فتيحة أحد فلول نظام بشار الأسد، فيتو

وتأتي الإجابة سريعًا وعبر العديد من الخبراء في الشأن السوري، بداية فتنة الساحل في سوريا جاءت على يد أحد قادة الحرس الجمهوري في نظام بشار الأسد، ويدعى مقداد فتيحة، المعروف بـ "أبو جعفر"، الذي يتنمي للطائفة العلوية، ويُعرف بقائد ما يسمى انتفاضة الساحل السوري، والذي ظهر في العديد من مقاطع الفيديو يدعو أبناء الطائفة العلوية للثورة المسلحة ضد النظام السوري الجديد، ويريد بسط سيطرته بالكامل على ساحل سوريا.

ويصف مقداد فتيحة نفسه بـ "البطل المغوار"، وهو من رجال الفرقة 25 في الحرس الجمهوري لنظام بشار الأسد، الذي هرب من سوريا إلى روسيا، بعد هروب بشار وقادة الجيش السوري، فر مقداد فتيحة إلى اللاذقية، في ساحل سوريا، ليعلن تشكيل مجموعة "لواء درع الساحل، وقام بتنصيب نفسه قائد لواء الساحل.

مقداد فتيحة يُعلن تشكيل لواء درع الساحل

وبرز اسم مقداد فتيحة في فبراير 2025، عندما أعلن عن تشكيل ميليشيا جديدة في ساحل سوريا، تحمل اسم "لواء درع الساحل" في جبال اللاذقية، وكان الهدف من هذه المليشيا مواجهة ما وصفه بـ"انتهاكات الجولاني" في الساحل السوري.

مقداد فتيحة، أحد ضباط الجيش العربي السوري (حماة الديار) يعلن بدء عملية درع الساحل لتطهير سورية من رجس عصابة الإرهابي الجولاني.

القائد فتيحة دعا أبناء سورية؛ الدروز والأكراد والشيعة والسنة للانضمام إلى صفوف المقاومة الوطنية السورية والقتال ضد عصابة الإرهابي الجولاني. pic.twitter.com/ryEpDgugWj — Saad Al-Faour (@syhd91) March 6, 2025



ودعا مقداد فتيحة، عبر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أبناء الطائفة العلوية إلى عدم تسليم أسلحتهم والتصدي لأي محاولات لنزعها، ورفض مبادرة تسليم سلاح الفصائل التي أعلنتها الحكومة السورية الجديدة، وأكد أنه سيقود عمليات عسكرية للدفاع عن الطائفة العلوية والوطن، ليبدأ في تشكيل تنظيمة من خلال أبناء الطائفة العلوية.

والمعروف أن مقداد فتيحة هو أحد أذرع بشار وماهر الأسد، والذي أطلق عليه أحد فلول النظام السوري السابق، هو أحد عناصر الحرس الجمهوري السوري، وهي فرقة عسكرية كانت تتبع لجيش نظام بشار الأسد، وهو شيعي علوي ينحدر من مدينة مدينة حميميم بريف اللاذقية.

مقداد فتيحة أثناء تعذيب معارضي بشار الأسد، فيتو

ويعرف أبو جعفر "مقداد فتيحة" بأنه تفنن في قتل معارضين بشار الأسد، خلال خدمته بالحرس الجمهوري، واشتُهر بنشر صور ومقاطع فيديو وهو يفتخر بذلك الأمر، وبعد سيطرة الحكومة السورية الجديدة وسقوط بشار، ظل مقداد مطارد في جبال القرداحة.

أبو جعفر يدعو فلول الأسد لعدم تسليم أسلحتهم

وكان مقداد فتيحة، بعد هروبه في جبل القرادحة في اللاذقية، يردد "أنا لدي عفو وأستطيع أنزل وأروح وأجي، ولكن لا أفعل لأن حسب عقليتي غير راضي عن نفسي وهذه هزيمة لي!"، وبدأ من جبال القرداحة وبالزي العسكري النظامي يتواصل وينسق مع قاعدة حميميم الروسية ويجمع الأفراد وخاصة من طائفته العلوية للبدء في تكوين ميليشيا "لواء درع الساحل"

ثم قام بجمع ميليشيات النظام السابق المتبقية حوله ومدججين بالسلاح الروسي الذي تم تمويله به اعلن عن تأسيس ميليشيات مايسمي بـ "لواء درع الساحل" انطلاقًا من جبال اللاذقية

اقتبس الاسم من الاسم الذي حاول بشار اطلاقه على قوات الحرس الجمهوري في اواخر 2015 pic.twitter.com/0e4ZEyAbY7 — عائشة السيد - Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) March 7, 2025



وخلال الفترة التي دعا فيها النظام السوري الجديد إلى تسليم السلاح وتسوية الموقف، قام مقداد فتيحة بدعوة فلول نظام الأسد إلى عدم تسليم السلاح، والقتال ضد النظام السوري الجديد، وادعى أن النظام السوري الجديد ارتكب جرائم ضد العلويين، الأمر الذي نفاه النظام السوري الجديد.

وقام مقداد فتيحة بجمع ما تبقى من فلول النظام السابق حوله، وكانوا مدججين بالسلاح الروسي، وتكوين مايسمي بـ "لواء درع الساحل"، انطلاقًا من جبال اللاذقية، واقتبس فتيحة الاسم من الاسم الذي حاول بشار الأسد إطلاقه على قوات الحرس الجمهوري في أواخر 2015.

مقداد فتيحة يُنصب نفسه مدافعًا عن العلويين

ونصب مقداد فتيحة أبو جعفر نفسه مدافعًا عن العلويين في مدن الساحل السوري، وتوعد بالقيام بعمليات عسكرية ضد النظام السوري الجديد، وزعم وجود تجنيد إجباري من منطقة الساحل، المكتظة بالعلويين، لكي يقاتلوا في المنطقة الجنوبية، ثم أعلن عن بدء عملية درع الساحل.

هروب مقداد فتيحة من مدينة القرداحة بعد أن حرض الاهالي على الدولة السورية وافتعل اشتباكات بين الاهالي وقوات الأمن العام



ويأتي هذا التطور ليؤكد أن القرداحة كانت ملاذًا لفلول النظام البائد والمتمردين على الدولة السورية، في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية عملياتها لضبط الأمن وفرض… pic.twitter.com/uW4uHgvE4X — Réem_almnzer💚 (@Reemmnzer) February 26, 2025



وانتشرت مشاهد لمعارك جنونية بالأسلحة الثقيلة بين النظام السوري الجديد وميليشيا "لواء درع الساحل " في الساحل السوري (جبله وطرطوس واللاذقيه)، وفي 7 مارس أعلن مقداد فتيحة بدء عملية درع الساحل لتطهير سورية ممن وصفهم بـ "عصابة الإرهابي الجولاني".

ودعا فتيحة أبناء سورية (الدروز والأكراد والشيعة والسنة) للانضمام إلى صفوف مليشيا "لواء درع الساحل"، التي وصفها بـ "المقاومة الوطنية السورية" لقتال الحكومة السورية الجديدة.

وبعد اشتعال المعارك بين الجيش السوري الحالي وميليشيات درع الساحل قام النظام السوري بإرسال تعزيزات عسكرية تصل نحو 4000 مقاتل، ووقعت اشتباكات عنيفة، أسفرت عن سقوط قتلي من الجانبين.

مقداد فتيحة يبدأ الهجوم، فيتو



أشارت التقارير الإعلامية إلى تورط مقداد فتيحة في انتهاكات وجرائم ضد المدنيين، خلال فترة خدمته مع النظام السابق، بالإضافة إلى اتهامه بالاتجار بالمخدرات والخطف.

وفي 26 فبراير 2025، اندلعت اشتباكات في مدينة القرداحة، مسقط رأس عائلة الأسد، بعد محاولة عناصر من الإدارة الجديدة فرض الأمن في المنطقة، مما أدى إلى تصاعد التوتر واندلاع مواجهات.

هروب مقداد فتيحة إلى لبنان

وبعد تصاعد الأحداث والتوتر في منطقة اللاذقية هرب مقداد فتيحة، معلنًا ذلك أمس السبت، عبر مقطع فيديو تم بثه مع أفراد من أعضاء المليشيا التابعه له، وغادر سوريا خشية اعتقاله والقضاء عليه، وتشير التقارير إلى أن مقداد فتيحة قد يكون متواجدًا حاليًا في منطقة جبل محسن العلوية، الواقعة شرق طرابلس شمال لبنان.

#Syria 🇸🇾: Muqdad Fatiha, Leader of "Coastal Shield Brigade" (CSB), threatened "Hay'at Tahrir al-Sham" (#HTS).



CSB also ambushed and killed HTS members in Baniyas, #Latakia.



Members of CSB are seemingly armed with #China-made 🇨🇳 Sawn-off Type 56-2 rifle and common AKM rifles. pic.twitter.com/XUhz5psHsp — War Noir (@war_noir) March 8, 2025



وقال الإعلامي السوري أبو المجد الحلبي عن مقداد فتيحة: " مقداد فتيحة.. القاتل الذي فضح نفسه، لم يعد الأمر بحاجة إلى اتهامات أو تحليلات، فمقداد فتيحة فضح نفسه ووثق الحقيقة بالصوت والصورة. لم يكتفِ بمحاربة الدولة، بل لاحق أبناء طائفته وهددهم، قتل من عارضه منهم، ثم حاول إلصاق جريمته بالدولة. دماء المدنيين في رقبته، وكلماته وحدها دليل إدانته؛ أما الدولة السورية، فقد اعترفت بوقوع انتهاكات فردية من قبل مجموعة مسلحة من القوات الشعبية التي لا تتبع لها، وأكدت التزامها بملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم، وشكلت لجنة عسكرية لمتابعة أي تجاوزات من قواتها. لكن هذا لا يغير الحقيقة الواضحة: الفاعل الأساسي والمحرّض الأول هو مقداد فتيحة، الذي هدّد وقتل واعترف بجريمته."

#مقداد_فتيحة هو من أنر بقتل العلويين وخاصة النساء والأطفال واتحدى كل وسائل الإعلام أن تنشر لنا فيديو واحد لعنصر من #الأمن_العام يقوم بشتم امرأة او ضربها او حتى لمسها. #الثوار

لا يستهدفون النساء هذه افعال #فلول_النظام وهذا الدليل.👇👇 #بانياس #جبلة #الساحل pic.twitter.com/18pdyMjeWa — Mohamed Al-Makhzoumi (@Alghabi2009) March 9, 2025

ووجه أبو المجد الحلبي نداء للطائفة العلوية فقال: "إلى أبناء طائفته "مقداد فتيحة" هذا الفيديو يثبت لكم الحقيقة فلا تنخدعوا بشعاراته الكاذبة، فهو لا ولن يحميكم، بل يستهدفكم. احذروا من يسفك دماءكم ثم يدّعي أنه يقاتل لأجلكم! وإلى المراصد ووسائل الإعلام: لا تبحثوا عن مجرم غيره، فقد أدان نفسه بلسانه وكشف نواياه علنًا. لا تضللوا الحقيقة، فالقاتل معروف، والضحايا معروفون، والدولة تسير في طريق المحاسبة الحقيقية، فلا تبرروا جرائمه أو تحرفوا الواقع!"

مجموعات مقداد فتيحة قتلت 400 مدني علوي

في حين كشف الإعلامي السوري أحمد الشبلي، أحد موثقي جرائم نظام بشار السد في الرقة، سيرة مقداد فتيحة فقال: "في زمن نظام الأسد المخلوع كان مقداد فتيحة يحرق المدنيين ويجلس فوق رؤوسهم ويشرب سجارته مستمتعًا بالمشهد، ويقتل المدنيين بطلقة في الرأس، واليوم يقود ميليشيات من فلول النظام في الساحل السوري ويقوم بقتل قوات الأمن العام وقتل مدنيين من الطائفة العلوية ليتهم الدولة"

وذكرت شبكة أخبار سوريا أن "مقداد فتيحة، "زعيم" المقاومة الوهمية للدفاع عن الساحل السوري، هو نفس الرجل الذي هدد المدنيين العلويين وقتلهم بدم بارد. إنه من أتباع الأسد، ومريض نفسيًا"



وكتبت فتاة سورية تنتمي للطائفة العلوية تدعى نوار عليو، عبر حسابها بالفيس بوك قائلة: "تنبيه هام.. مجموعات المجرم مقداد فتيحة قتلت أكثر من 400 مدني علوي بحجة أنهم خونة لأنهم رفضوا القتال إلى جانبه ضد الدولة السورية. بدأو بقتل الأبرياء حتى يجدو ذريعة للتقسيم الفيدرالي.. يرجى الانتباه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.