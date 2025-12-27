وزير الإسكان يتفقد المحاور والطرق بمدينة الشروق

18 حجم الخط

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية اليوم بتفقد الطرق والمحاور بمدينة الشروق، وذلك عقب جولته بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة الشروق.

وقد تفقد المهندس شريف الشربيني، مختلف المحاور والطرق، بدءًا من مدخل مدينة الشروق 1 من طريق القاهرة/السويس موجهًا بزيادة الاهتمام بمدخل المدينة، ثم استكمل جولته بتفقد الطريق الغربى، وشارع الأهرام، ثم الطريق الأوسط وشارع الشباب، موجهًا في هذا الإطار بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة والزراعات والنظافة وصيانة أعمدة الإنارة، لمختلف الطرق بالمدينة وإزالة المخلفات، وتوفير أماكن انتظار للسيارات خاصة في الأماكن ذات الكثافات، بجانب الاستغلال الأمثل للأراضي الشاغرة على المحاور التي يتم تطويرها.

كما وجه وزير الإسكان، بالمتابعة الدورية لموقف المشروعات بالأراضى التي تم تخصيصها لاستغلالها الاستغلال الأمثل بمشروعات تخدم المواطنين بالمدينة وفقآ للتعاقدات الخاصة بهم، وزيادة تحسين الصورة البصرية.

وكان قد استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة القاهرة الجديدة، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات مشروعات "جنة" و"ديارنا" و"دار مصر"، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وفي جولته، تابع المهندس شريف الشربيني، الموقف التنفيذي للعمارات المتبقية بمشروع جنة، حيث تفقد إحدى الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها، كما التقى المهندس شريف الشربيني بأحد الحاجزين بالمشروع واستمع إلى مطلبه، موجهًا بالعمل على تنفيذها في إطار اللوائح المنظمة، كما وجه بسرعة لانتهاء من الأعمال الجارية بالعمارات المتبقية لتسليمها للحاجزين.

