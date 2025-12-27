وزير الإسكان يتفقد مشروع "سكن مصر" بإجمالي 364 عمارة بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة

18 حجم الخط

عقب جولته بمشروع "حدائق تلال الفسطاط "، انتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع سكن مصر بإجمالي 364 عمارة بمنطقة أرض المعارض، بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وخلال تفقده بمشروع سكن مصر بأرض المعارض بالمدينة، تابع المهندس شريف الشربيني، موقف التسليمات الخاصة بالوحدات بالمشروع والتقى بعدد من الأهالي الذين قدموا الشكر للوزير، واستمع لمطالبهم واقتراحاتهم فيما يخص المشروع، موجهًا بدراسة كافة الطلبات والعمل على تنفيذها، كما وجه بتذليل أي عقبات تواجه أعمال المرافق والعمل على تلبية احتياجات السكان والمتابعة الدورية لكافة الأعمال بالمشروع.

واستجاب المهندس شريف الشربيني، لرغبة أحد المواطنين الحاجزين بالمشروع، لمعاينة المنطقة التي يسكن بها واصطحبه إلى تلك المنطقة لمعاينة مطلبه، حيث تم تغيير مسار الجولة، موجها بالتنسيق مع جهاز المدينة لتنفيذ كافة الطلبات الخاصة بالسكان في إطار اللوائح المنظمة للعمل.

بدورهم، أوضح مسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن مشروع سكن مصر بأرض المعارض يتكون من 364 عمارة "المنطقة الأولى بها 196 عمارة، والمنطقة الثانية بها 149 عمارة، والمنطقة الثالثة بمصاعد وبها 19 عمارة"، ويوجد بالمشروع مركز طبي تم تسليمه لوزارة الصحة، وتم تسليم الحضانة لوزارة التضامن، وجارٍ العمل على تنفيذ مدرسة تعليم أساسي، بجانب دور العبادة، وكذا طرح محال لتوفير مختلف الخدمات بالمشروع.

