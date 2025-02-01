السبت 01 فبراير 2025
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خارج الحدود

مقتل 10 أشخاص بنيران مسلحين في قرية يقطنها علويون بسوريا

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أفاد المرصد السوري، اليوم السبت، بمقتل 10 أشخاص بنيران مسلّحين في قرية يقطنها سكان من الطائفة العلوية في وسط سوريا.

أول خطاب رسمي لـ أحمد الشرع بعد توليه رئاسة سوريا

وقال أحمد الشرع رئيس سوريا الانتقالي، الخميس الماضي: إن دمشق تحررت بفضل تضحيات جميع السوريين بالداخل والخارج، مضيفا "نفتح فصلا جديدا في تاريخ البلاد".

وأضاف، بحسب شبكة «العربية»: "تسلمت مسئولية سوريا بعد مشاورات قانونية.. أخاطب السوريين كرئيس للجمهورية في الفترة الانتقالية الصعبة.. أخاطب السوريين كخادم وليس حاكم".

وتابع: "سوريا تحررت من نظام مجرم.. والعملية السياسية في سوريا تتطلب مشاركة الجميع من دون إقصاء.. وسنشكل حكومة شاملة تعبر عن تنوع البلاد.. وسنعمل على بناء مؤسسات سوريا الجديدة حتى نصل إلى مرحلة انتخابات حرة ونزيهة".

سوريا تمد يدها بالسلام للجميع وسنستعيد هوية البلاد المفقودة

وأكد أحمد الشرع، أنه سيتم إعلان تشكيل لجنة تحضيرية لحوار وطني في دمشق خلال الأيام المقبلة، مضيفا  "كما سيكون هناك لجنة تحضيرية لاختيار مجلس مصغر يملأ فراغ السلطة التشريعية".

وأردف الشرع: "سوريا تمد يدها بالسلام للجميع.. سنصنع سوريا المستقبل.. وسنستعيد هوية البلاد المفقودة وبناء الوطن مسئوليتنا جميعا وسنلاحق المجرمين".

كما أكد الشرع التحضير لمؤتمر وطني لإصدار إعلان دستوري، موضحا: "لا فساد ولا رشاوى وسنرسي دعائم اقتصاد قوي ومؤتمر الحوار الوطني سيكون منصة مباشرة متاحة للجميع".

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