خارج الحدود

داعش يتبنى الهجوم على دورية أمنية سورية في ريف إدلب

تنظيم داعش، فيتو
تنظيم داعش، فيتو
ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، أن تنظيم داعش تبنى  استهداف دورية تابعة للأمن الداخلي عند الجسر الجنوبي لمدينة معرة النعمان بريف إدلب، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر وإصابة شخص آخر.

داعش يتبني الهجوم على دورية أمنية سورية في ريف إدلب

وقالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم "داعش" إن مقاتلي داعش هاجموا دورية للحكومة السورية على طريق معرة النعمان بالأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر وإصابة خامس وتضرر آليتهم"، مضيفة أن منفذي الهجوم عادوا إلى مواقعهم سالمين.


وأعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الأحد "استشهاد أربعة من عناصر إدارة أمن الطرق في وزارة الداخلية، وإصابة عنصر خامس، إثر استهداف تعرضت له إحدى الدوريات أثناء تنفيذ مهامها على طريق معرة النعمان جنوب محافظة إدلب".

ووقع الهجوم على طريق معرة النعمان بعد 24 ساعة من هجوم مسلح استهدف اجتماعا مشتركا لقوات الأمن السورية وقوات التحالف الدولي بمدينة تدمر في ريف حمص.

هجوم تدمر في سوريا

وأدى الهجوم إلى مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، بالإضافة إلى إصابة آخرين من الأمريكيين وعناصر الأمن السوري.

وفي السياق ذاته مشتبه أعلنت وزارة الداخلية السورية عن القبض على 5 مشتبه بهم في الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية".

الداخلية السورية تعلن القبض على 5 أشخاص مشتبه بهم في هجوم تدمر 

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان: "وحداتنا نفذت عملية أمنية نوعية وحاسمة في مدينة تدمر، عقب الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذه عنصر تابع لتنظيم داعش يوم أمس، واستهدف مقر اجتماع قيادة الأمن الداخلي في البادية السورية، بمشاركة وفد من التحالف الدولي، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى".

وأضاف البيان: "العملية جاءت بالتنسيق الكامل مع جهاز الاستخبارات العامة وقوات التحالف الدولي، واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، وأسفرت عن إلقاء القبض على خمسة أشخاص مشتبه بهم، وإخضاعهم للتحقيق مباشرة".

داعش إدلب سوريا هجوم تدمر القوات الأمريكية

