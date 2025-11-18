العثور على جثتي أم سورية وابنتها في النمسا بعد عام من اختفائهما

18 حجم الخط

أعلنت الشرطة النمساوية، اليوم الثلاثاء، أنها عثرت على ضحيتين لجريمة قتل، وهما امرأة تبلغ من العمر 34 عاما وابنتها البالغة من العمر عشرة أعوام.

القبض على اثنين مشتبه بهما

ووفقا لبيانات السلطات، كانت الاثنتان مفقودتين منذ يوليو 2024.

وفي سياق الجريمة، تم القبض على اثنين مشتبه بهما.

ومن المقرر أن تعلن السلطات تفاصيل التحقيقات في وقت لاحق اليوم في إنسبروك.

رجل نمساوي وصديقة قيد الاحتجاز منذ يونيو الماضي

وأوضحت الشرطة أن الأم وابنتها تحملان الجنسية السورية. وقد تم العثور على جثتيهما في شقة بمدينة إنسبروك، ويُشتبه في تورط رجل نمساوي 55 عاما وشقيقه 53 عاما في الجريمة، وهما قيد الاحتجاز منذ يونيو الماضي.

