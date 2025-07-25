قوات سورية وأمريكية تنفذ أول عملية مشتركة ضد داعش بريف حلب (فيديو)

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم الجمعة، بأن قوات سورية نفذت أول عملية مشتركة مع القوات الأمريكية، ضد تنظيم "داعش"، في مدينة "الباب" بريف حلب.



وذكر ناشطون أن العملية نفذتها قوات من الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية، بإسناد ودعم جوي من الطيران الأمريكي، وسط أنباء عن سقوط عدد من القتلى بين عناصر "داعش".

العملية المشتركة التي شاركة بها وزارة الدفاع وقوات التحالف الدولي شرق مدينة الباب ريف حلب الشرقي. https://t.co/eiyOm34EVs pic.twitter.com/qF8hozWjhh July 25, 2025

وأفادت مصادر محلية بأن نشاطًا "غير عادي" لـقوات التحالف الدولي رُصد في المنطقة الممتدة من ريف "تل أبيض" بريف "الرقة" حتى مدينة "الباب" بريف حلب.

#حلب



في تطور مُلفت جرت أول عملية أمنية سورية - أمريكية مشتركة في ريف حلب ضد تنظيم الدولة داعش شاركت فيها قوات الأمن العام بدعم من الطيران الأمريكي pic.twitter.com/UBVuGr6nw2 — بشاير حوران (@bashaer165) July 25, 2025

وسبق ذلك النشاط الأمني إقلاع طائرات من قاعدة للتحالف في "صرين" بريف حلب الشمالي، وفقًا للمصادر السورية.

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إنزال جوي من الطيران المروحي الأمريكي في مدينة الباب واعتقال رجل عراقي الجنسية قيادي في تنظيم د١١عش



في تطور مُلفت جرت أول عملية أمنية سورية - أمريكية مشتركة في ريف حلب ضد تنظيم د١١عش. pic.twitter.com/J9TRWJQ2B1 — AHMAD SLMAN (@ahmadslmanx) July 24, 2025

ناشطون قالوا إن المستهدف في الحملة الأمنية هو المتحدث الرسمي باسم تنظيم "داعش"، والذي تم اقتحام منزله والقضاء عليه مع آخرين.

#سوريا

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انزال جوي لقوات التحالف بدعم ارضي تركي استهدف منزل المتحدث باسم داعش وتم تصفيته برفقة 4اخرين بحي البيلسان بمدينة #الباب بريف #حلب pic.twitter.com/XMCJurMbWD — ريان المصري (@Rian_almasri) July 25, 2025

وتعد هذه العملية الأمنية الأولى من نوعها التي تتم بالتعاون بين القوات السورية ونظيرتها الأمريكية على الأراضي السورية، ضد تنظيم داعش.

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