الليبيون يشيعون جثامين رئيس الأركان السابق محمد الحداد ومرافقيه

شيع الليبيون، اليوم الأحد، جثامين رئيس الأركان السابق بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحداد ومرافقيه الذين لقوا مصرعهم جراء سقوط طائرة خلال عودتهم من زيارة رسمية إلى مدينة أنقرة التركية.

وتحطمت الطائرة، وهي من من طراز "فالكون-50" في 23 ديسمبر 2025، بعد أقل من 40 دقيقة على إقلاعها، وراح ضحيتها ثمانية أشخاص، بينهم قائد القوات البرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الفريق ركن الفيتوري جريبيل، ومدير التصنيع العسكري العميد محمود جمعة القطيوي، ومستشار رئيس الأركان محمد العصاوي، والمصور محمد محجوب، إضافة إلى طاقم الطائرة المكون من ثلاثة أفراد.

وكانت الطائرة المتجهة إلى طرابلس قد طلبت الهبوط الاضطراري قبل انقطاع الاتصال، وعُثر على حطامها لاحقا في جنوب غرب أنقرة.

اعتذار ألماني عن تحليل الصندوق الأسود

والجمعة الماضي، اعتذرت ألمانيا عن إجراء تحليل الصندوق الأسود للطائرة، مرجعة ذلك إلى عدم توفر الإمكانيات الفنية، الفنية التي من شأنها التعامل مع هذا النوع من الطائرات (فالكون 50) فرنسية الصنع؛ فيما أعلنت السلطات الليبية أنه جرى الاتفاق على اختيار بريطانيا كجهة محايدة لاستكمال الإجراءات الفنية اللازمة.

وبحسب السلطات التركية، جرى العثور على الصندوق الأسود للطائرة في أرض زراعية قرب موقع التحطم، مشيرة إلى أن الطائرة تعرضت لعطل كهربائي.

مشروع الحداد لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية

ويعتبر الحداد أحد أبرز القادة العسكريين الذين قادوا مساعي توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وعززوا علاقات ليبيا الإقليمية والدولية وهو رئيس أركان الجيش الليبي منذ عام 2021؛ وكان أحد أبرز الوجوه العسكرية في مرحلة ما بعد الحرب على طرابلس، ولعب دورًا محوريًا في مساعي توحيد المؤسسة العسكرية الليبية عبر اللجنة العسكرية المشتركة "5+5".

النمروش خليفة مؤقتا لـ"الحداد"

وبعد مصرع الحداد، برز اسم الفريق صلاح النمروش كأحد أبرز المرشحين لتولي قيادة الجيش الليبي بشكل رسمي، حيث أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تكليفه بالمنصب بالوكالة لحين تعيين رئيس أركان جديد.

ولدى النمروش خبرة عسكرية كبيرة، حيث تولى مناصب نائب رئيس الأركان في نوفمبر 2023، وقائدا للمنطقة العسكرية الغربية منذ أغسطس 2023، وكان وزيرا الدفاع في حكومة الوفاق الوطني في الفترة من 2020 وحتى 2012، حيث واجه تحديات أمنية وسياسية معقدة وأثبت قدرة على إدارة الأزمات.

منافسون محتملون لـ"النمروش"

يوصف النمروش بأنه "رجل المهام الصعبة"، حيث نجح في إدارة ملفات حساسة في غرب ليبيا، وإخماد التوترات بين التشكيلات المسلحة؛ وأدى دورا محوريا في تعزيز التعاون العسكري مع تركيا منذ 2020.

لكن تقارير إعلامية، كشفت وجود منافسين محتملين له، أهمهم وقائد المنطقة العسكرية بالجبل الغربي التابعة للمجلس الرئاسي اللواء أسامة الجويلي، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد موسى.

