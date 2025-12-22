وزير خارجية تركيا: ندعم استقرار سوريا ونؤيد اندماج "قسد" في القوات السورية

18 حجم الخط

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: إن أنقرة أجرت مباحثات مهمة مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، تناولت تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا، في إطار حرص تركيا على دعم الاستقرار في البلاد.

أنقرة تؤكد أن استقرار سوريا أولوية إقليمية وأمنية

وأوضح فيدان أن تركيا تولي أهمية كبيرة لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها، معتبرًا أن تحقيق الاستقرار يشكل عنصرًا أساسيًا لأمن المنطقة ككل، وللحد من التهديدات العابرة للحدود.

مباحثات حول الحوار بين الحكومة السورية و"قسد"

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن المباحثات تطرقت إلى مسار الحوار القائم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مؤكدًا متابعة أنقرة لهذا الملف لما له من تأثير مباشر على مستقبل الترتيبات الأمنية والسياسية في شمال سوريا.

تركيا تؤيد اندماج "قسد" في القوات السورية ضمن إطار يخدم مصالح الجميع

وأكد فيدان أن تركيا تؤيد اندماج قوات "قسد" في القوات السورية النظامية، شريطة أن يتم ذلك في إطار يحفظ وحدة الدولة السورية ويخدم مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

بحث الدور السوري المحتمل بعد الانضمام إلى تحالف محاربة داعش

وأضاف وزير الخارجية التركي أن المباحثات تناولت أيضًا ما يمكن أن تقوم به سوريا بعد انضمامها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، بما يشمل التعاون الأمني وتبادل المعلومات، ودعم الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.