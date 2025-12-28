الثلاثاء المقبل..إجراء القرعة الـ13 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية بالشروق

18 حجم الخط

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية الـ13 لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بشرائح مساحات محددة تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 30/12/2025، بمقر جهاز المدينة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تستهدف توفير أراضٍ ووحدات سكنية وتجارية بشكل منظم ومستدام، تنفيذًا لسياسة الدولة الرامية إلى تحقيق التوازن العمراني وتوسيع فرص التملك للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي هذا الإطار، أوضح مسئولو جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية الثالثة عشرة لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم وطبقا لشرائح المساحات (۲۰۹م٢ - ٢٧٦م ٢ – 500م2 – 600م2 – 700م2) بنطاق منطقة الرابية.



وأشار مسئولو جهاز مدينة الشروق، إلى أنه سيتم دخول العملاء حتى الساعة 12 ظهرا ثم يتم البدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.

كما استقبل المهندس محمد متولي صابر، رئيس جهاز مدينة الشروق، وفد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المهندس أحمد علي محمد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، يرافقه الدكتور أحمد عمارة والمحاسب إيهاب المراكبي مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية وبحضور الدكتور أحمد إسماعيل مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات والمحاسب اكرم سعد محمد مساعد نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية والمحاسب ايمن الخشاب رئيس الإدارة المركزية إلى جانب القيادات المالية والتنفيذية والفنية والقانونية بالجهاز.

خلال الزيارة، تم فتح ملف التقنين على مائدة النقاش بشكل تفصيلي، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي الحالي، ومعدلات الإنجاز الفعلية بالمناطق المُضافة: السلام، طيبة، وشمال المدينة، مع الاتفاق على الإسراع في الانتهاء من المخططات تمهيدًا لاعتمادها وفق الضوابط التخطيطية المعتمدة.

أكد المهندس أحمد علي محمد نائب رئيس الهيئة أن ملف التقنين لم يعد خيارًا، بل يمثل مسارًا حتميًا لضبط منظومة الأراضي، وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تشهد نقلة نوعية في آليات المتابعة، تعتمد على الحسم والسرعة دون الإخلال بالقانون.

كما شدد نائب رئيس الهيئة على ضرورة إنهاء أي ملفات متراكمة، واتخاذ قرارات فورية حيال قطع الأراضي غير الجادة، مع تطبيق القواعد المنظمة بكل حزم، في إطار سياسة واضحة لا تقبل التراخي أو الاستثناء.

من جانبه، أكد المهندس محمد متولي صابر أن توليه رئاسة الجهاز يأتي في توقيت دقيق، يتطلب مضاعفة الجهد والعمل وفق منهج مختلف، يعتمد على التنظيم الصارم، والمتابعة اليومية، وسرعة اتخاذ القرار، موضحًا أن الجهاز يعمل حاليًا بخطة مكثفة تشمل العمل على فترتين، وتفعيل دور كل إدارة وفق اختصاصها، بما يحقق أعلى معدلات إنجاز في ملف التقنين.

أضاف رئيس الجهاز أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا في أسلوب العمل داخل جهاز مدينة الشروق، بهدف تحسين جودة الخدمات، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة.

