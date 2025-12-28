معدلات تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي والأخضر بالعبور الجديدة

18 حجم الخط

كشف المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة عن نسب الإنجاز وتقدم الأعمال في مواقع مشروعات الاسكان الاجتماعي والإسكان الاخضر.

وتابع مراد أعمال مشروعات الإسكان الاجتماعي في الحيين (15) و(16)، حيث يضم الحي (15) عدد 705 عمارات، فيما يضم الحي (16) عدد 433 عمارة، مع رصد نسب التنفيذ الفعلية للأعمال الإنشائية والتشطيبات الجارية.

وشدد رئيس الجهاز على الالتزام الحرفي بأعلى معايير الجودة والسلامة في تنفيذ جميع مراحل المشروع، كما وجه الشركات المنفذة بسرعة الإنجاز وعدم تجاوز مواعيد الانتهاء المحددة، مع الالتزام التام بالجداول الزمنية وتوفير جميع التوريدات في مواعيدها المقررة.

كما تابع أعمال المرحلة السادسة من مشروع الإسكان الاجتماعي، والتي تتضمن إنشاء 125 عمارة بإجمالي نحو 3,000 وحدة سكنية، يتم تنفيذها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة. وشملت الجولة أيضًا تفقد أعمال المرافق والبنية التحتية من طرق ومياه وصرف صحي، إلى جانب أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام، للوقوف على نسب الإنجاز والتأكد من الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.

كما تفقد رئيس الجهاز أعمال إنشاء نقطة الشرطة بالحي 14، للوقوف على آخر مستجدات التشطيبات النهائية استعدادًا للتسليم والتشغيل، والتي تُعد إضافة نوعية تسهم في تعزيز منظومة الأمن بالمدينة، ورفع مستوى الشعور بالأمان لدى المواطنين، مع متابعة أعمال المرافق المحيطة وتنسيق الموقع بما يضمن جاهزية الموقع بالكامل لاستقبال العاملين والجمهور وفق أعلى معايير السلامة والخدمة.

وشملت المتابعة كذلك أعمال تطوير البنية التحتية، بما في ذلك الطرق الرئيسية والفرعية والطريق الفاصل بين الأحياء، وأعمال الإنترلوك والبلدورات، وتخصيص أماكن انتظار السيارات والمشايات الآمنة، إلى جانب إنشاء مسارات مخصصة للدراجات، بما يسهم في تحقيق التكامل الحضاري والخدمي للمدينة.

وفي سياق متصل، تم تفقد مشروع الإسكان الأخضر بالحي 13، الذي يضم 180 عمارة و3,924 وحدة سكنية، لمتابعة أعمال الإنشاءات والتشطيبات الخارجية للعمارات، إضافة إلى متابعة أعمال المرافق من مياه وصرف وري وكهرباء، وتنفيذ أعمال فرمة الطرق، وتركيب البلدورات والإنترلوك، وتنسيق الموقع بما يضمن توفير بيئة سكنية متكاملة.

وأكدت الجولة على حرص الجهاز على المتابعة الدقيقة لجميع مشروعات الإسكان والتنمية، لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين، وفق الجداول الزمنية المحددة.

