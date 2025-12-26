قطع الكهرباء عن عدد من مناطق مدينة الشروق غدًا

18 حجم الخط

أعلن جهاز مدينة الشروق عن إخطار شركة الكهرباء بفصل التيار الكهربائي غدًا السبت الموافق 27/ 12/ 2025 عن عدد من المناطق، ومنها الحي السابع فيلات – جميع المحاور، والكمبوندات (الشروق 2000 -باثيو 4 -لابانوراما الشروق - مول بانوراما الشروق -مول مترو وذلك من الساعة 10:00 صباحًا وحتى 2:00 ظهرًا



كما تضم مناطق شرق المدينة الحى الثالث شرق جميع المجاورات -المنطقة الرابعة عمارات جميع المجاورات -المنطقة الخامسة عمارات جميع المجاورات - المنطقة السادسة عمارات جميع المجاورات -المنطقة السابعة عمارات جميع المجاورات - المنطقه الثامنة عمارات جميع المجاورات

الإسكان العائلى - الاتحاد التعاونى والتعاونيات كمبوند حسن علام، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الثانية ظهرا.

تابعت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، إجراءات استرداد عدد من قطع الأراضي بالحي الصناعي الأول، وذلك لعدم ثبوت الجدية وعدم الالتزام بشروط التخصيص، وأسفر ذلك عن تمكن جهاز مدينة السويس الجديدة من استرداد أراضٍ بقيمة تقديرية بلغت نحو 24.6 مليون جنيه، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وإعادة طرحها بما يخدم خطط التنمية والاستثمار بالمدينة.

ويأتى ذلك في إطار الحفاظ على أراضي الدولة وحسن إدارتها، وبالتنسيق والدعم من قيادات الإدارة العامة لشرطة التعمير.

وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، استمرار المتابعة الدورية لأراضي الدولة داخل نطاق مدينة السويس الجديدة، والتعامل بكل حسم مع حالات المخالفة لشروط التخصيص وكراسة الشروط واللائحة العقارية، بما يضمن إعادة توجيه الأراضي للمستثمرين الجادين، ودعم جهود التنمية الشاملة بالمدينة.

انتهاء الاستعدادات المكثفة لاستقبال موسم الأمطار والتقلبات الجوية المحتملة

كما أعلن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة عن إنهاء استعداداته المكثفة لاستقبال موسم الأمطار والتقلبات الجوية المحتملة.

وفي هذا الصدد، أجرى المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، جولة ميدانية موسعة لتفقد المنشآت الحيوية بالمدينة، رافقه خلالها المهندس بيشوي القس يعقوب، نائب رئيس الجهاز، والمهندس غالي السباعي، المشرف على المحطات والتشغيل والصيانة.

محاور خطة الاستعداد الشتوية

وشملت الجولة التفقدية روافع ومحطات الصرف الصحي، ومحطات تخفيض المنسوب، بالإضافة إلى الأنفاق والمحاور الرئيسية، حيث تم التأكيد على الآتي:

جاهزية المحطات: مراجعة أعمال الصيانة الدورية لجميع روافع الصرف الصحي والتأكد من كفاءتها التشغيلية العالية.

إدارة المناسيب: التوجيه بالحفاظ على مناسيب الدخول في محطات الرفع عند أدنى مستوياتها، وذلك لتوفير أقصى طاقة استيعابية ممكنة لاستقبال كميات الأمطار المتوقعة.

تأمين التيار الكهربائي: التأكد من توافر مصادر الطاقة البديلة (المولدات) لضمان استمرار عمل المحطات بكامل طاقتها في حال انقطاع التيار الكهربائي أثناء العواصف.

الانتشار السريع: مراجعة خطة انتشار المعدات والأفراد وفرق الطوارئ، وتوزيعها في النقاط الساخنة والأنفاق والمحاور الحيوية لضمان التدخل الفوري ومنع تراكم المياه.

وشدد المهندس محمد عبد المقصود خلال جولته على ضرورة المتابعة المستمرة واليقظة التامة لكافة الأطقم الفنية، مؤكدًا أن الجهاز يعمل بكامل طاقته لتوفير سبل الأمان للمواطنين والحفاظ على البنية التحتية للمدينة من أي أضرار قد تنجم عن الظروف الجوية.

