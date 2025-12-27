السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
إبراهيم عيسي في العرض الخاص بـ "الملحد: أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور

حضر الكاتب الصحفي والسيناريست إبراهيم عيسى العرض الخاص لفيلم الملحد، المقام حاليا بإحدى السينمات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث كان عيسى في مقدمة الحضور رفقة المخرج ماندو العدل.

ورفض إبراهيم عيسى الحديث لوسائل الإعلام الموجودة لتغطية العرض، واكتفى بجملة قصيرة حيث قال:" اليوم بلا أسئلة وأدعو الجمهور أن يشاهد فيلم الملحد ويستمتع، وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

من جانبه رفض المخرج ماندو العدل الإدلاء بأية تصريحات صحفية حول الفيلم.

وحرص على حضور العرض كل من: خالد منتصر، وفاطمة ناعوت، ويوسف زيدان.

ويعرض فيلم “الملحد” في دور العرض السينمائية المصرية يوم 31 ديسمبر الجاري، حيث طرحت الشركة المنتجة البرومو التشويقي للعمل.

أبطال فيلم الملحد

يذكر أن فيلم الملحد يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم أحمد حاتم ومحمود حميدة وشيرين رضا ونجلاء بدر وتارا عماد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.

 

قرار محكمة القضاء الإداري 

وكانت المحكمة  أكدت في حيثيات حكمها برفض الدعاوى المقامة للمطالبة بسحب ترخيص الفيلم أن العمل الفني لا يتضمن أي تحريض على الإلحاد أو مساس بالقيم الدينية، وأن حرية الإبداع المصونة دستوريًا تعلو على الدعاوى التي لم تُقدّم دليلًا واحدًا يثبت ما ورد فيها.

