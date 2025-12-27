أبطال فيلم الملحد يحتفلون بالعرض الخاص (صور)

18 حجم الخط

احتفل أبطال فيلم الملحد بالعرض الخاص للعمل داخل إحدى السينمات بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان في مقدمة الحضور الفنان حسين فهمي واحمد حاتم ونجلاء بدر والمخرج ماندو العدل والمنتج أحمد السبكي والمنتج جمال العدل والمؤلف ابراهيم عيسى وصابرين.

كما حرص على الحضور عدد من الضيوف من بينهم الفنان تامر سعد والناقد طارق الشناوي والكاتب يوسف زيدان وفاطمة ناعوت وآخرين.

ويعرض فيلم “الملحد” في دور العرض السينمائية المصرية يوم 31 ديسمبر الجاري، حيث طرحت الشركة المنتجة البرومو التشويقي للعمل.

أبطال فيلم الملحد

يذكر أن فيلم الملحد يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم أحمد حاتم ومحمود حميدة وشيرين رضا ونجلاء بدر وتارا عماد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.

قرار محكمة القضاء الإداري

وكانت المحكمة قد أكدت في حيثيات حكمها برفض الدعاوى المقامة للمطالبة بسحب ترخيص الفيلم أن العمل الفني لا يتضمن أي تحريض على الإلحاد أو مساس بالقيم الدينية، وأن حرية الإبداع المصونة دستوريًا تعلو على الدعاوى التي لم تُقدّم دليلًا واحدًا يثبت ما ورد فيها.

