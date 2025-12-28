الأحد 28 ديسمبر 2025
توروب يرحب برحيل لاعب الأهلي إلى الاتحاد

رحب الجهاز الفني للأهلي بقيادة ييس توروب برحيل أحمد رضا لاعب الفريق إلى الاتحاد السكندري في يناير المقبل، حيث أكد عدم الحاجة إلى جهود اللاعب في ظل امتلاء خط الوسط بالعديد من العناصر.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المرتقبة يوم الثلاثاء القادم في إطار منافسات كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون في كأس عاصمة مصر

ويلعب الأهلي ضد المقاولون يوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً وتقام في ملعب السلام وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد نقطة، حيث خسر الأهلي أمام إنبي بهدف نظيف، وغزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، كما فاز الأهلي على سيراميكا بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر في الجولة الثانية من منافسات كأس عاصمة مصر.

وتضم المجموعة أيضًا كل من إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا.

وودع النادي الأهلي منافسات بطولة كأس مصر من دور الـ32، أمس بعد خسارته أمام نظيره فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد السلام.

وبتلك النتيجة يتأهل المصرية للاتصالات إلى دور الـ 16 من كأس مصر لمواجهة نظيره فاركو بعد نجاحه في الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التاريخية التي شهدت إقصاء الأهلي من المسابقة المحلية. 

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

  1. فاركو - 6 نقاط
  2. إنبي - 6 نقاط
  3. طلائع الجيش - 3 نقاط
  4. غزل المحلة - 3 نقاط
  5. الأهلي - 3 نقاط
  6. المقاولون العرب - بدون نقاط
  7. سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

