الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يبدأ تحضيراته لمواجهة المقاولون في كأس عاصمة مصر

مران الأهلي
مران الأهلي
18 حجم الخط

يستأنف الأهلي تدريباته اليوم لمواجهة المقاولون العرب المرتقبة يوم الثلاثاء القادم فى إطار منافسات كأس عاصمة مصر. 

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون

ويلعب الأهلي ضد المقاولون يوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء وتقام في ملعب السلام وتذاع عبر قناة أون سبورت. 

ويحتل الأهلي المركز الرابع في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد نقطة، حيث خسر الأهلي أمام إنبي بهدف نظيف وغزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد كما فاز الأهلي على سيراميكا بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الجولة الثانية من منافسات كأس عاصمة مصر.  

وتضم المجموعة أيضا كلا من إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا.

وودع النادي الأهلي منافسات بطولة كأس مصر من دور الـ32، أمس بعد خسارته أمام نظيره فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد السلام.

وبتلك النتيجة يتأهل المصرية للاتصالات إلى دور الـ 16 من كأس مصر لمواجهة نظيره فاركو بعد نجاحه فى الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التاريخية التى شهدت إقصاء الأهلي من المسابقة المحلية.  

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

  1. فاركو - 6 نقاط
  2. إنبي - 6 نقاط
  3. طلائع الجيش - 3 نقاط
  4. غزل المحلة - 3 نقاط
  5. الأهلي - 3 نقاط
  6. المقاولون العرب - بدون نقاط
  7. سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي اخبار الأهلي المقاولون العرب موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي والمقاولون في كأس عاصمة مصر

تاريخ الأهلي مع كأس مصر قبل ضربة البداية الليلة أمام المصرية للاتصالات

تعرف على منافس الأهلي المنتظر في كأس مصر

مباراة تاريخية، الأهلي يواجه المصرية للاتصالات لأول مرة في بطولة الكأس

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة المصرية للاتصالات

توروب يراجع خطة مباراة المصرية للاتصالات مع لاعبي الأهلي

غيابات الأهلي أمام المصرية للاتصالات في مواجهة اليوم

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات اليوم

الأكثر قراءة

قضايا الدولة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يحتفيان باليوم العالمي للإعاقة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

حصاد وفيات الفنانين 2025، آخرهم المخرجان داود عبد السيد وعمرو بيومي

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة بعد تبكيره

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

بديل شباك التذاكر، طرق الحصول على تذاكر المترو والقطار الكهربائي الخفيف

أمم أفريقيا، موزمبيق يبحث عن انتصاره الأول بالكان أمام الجابون

كسروا الأبواب وفروا، هروب جماعي لعشرات الشباب من مصحة في المريوطية يثير المخاوف (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

كل ما تريد معرفته عن حساب الشباب myCIB في البنك التجاري

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح مفهوم الاستعاذة والصيغ الواردة فيها

ما حكم الجهر بالذكر عقب الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بمال قادم قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads