محافظ البحيرة تتفقد قافلة طبية تابعة لمجلس الوزراء

محافظ البحيرة تتفقد
محافظ البحيرة تتفقد قافلة طبية
تفقدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، فعاليات القافلة الطبية المجانية الشاملة المُقامة بالوحدة الصحية بقرية الجنبيهي بمركز حوش عيسى، والتي تُنظم على مدار يومين، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وبنك الشفاء المصري، ومديرية الصحة، في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية المتكاملة والمجانية لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا فوزي – مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات، والدكتور محمد مصطفى – عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، والدكتورة ماجدة جلالة – مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، والدكتور سامح عبد اللطيف وكيل مديرية الصحة إلى جانب ممثلي الجهات المشاركة.

الوصول بالخدمات الطبية إلى مستحقيها 

وخلال جولتها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر دعمها الكامل لكافة المبادرات الصحية والقوافل الطبية المجانية، مشيرة إلى أن هذه القوافل تمثل أحد أهم أذرع الدولة لتحقيق العدالة الصحية، والوصول بالخدمات الطبية إلى مستحقيها في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بمختلف أنحاء المحافظة.

صرف العلاج بالمجان

وتقدم القافلة في يومها الأول خدمات طبية مجانية متكاملة في عدد من التخصصات، من بينها الباطنة، والعظام، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، حيث يتم توقيع الكشف الطبي على المواطنين، وصرف العلاج بالمجان، إلى جانب تحويل الحالات التي تستدعي تدخلًا جراحيًا لإجراء العمليات اللازمة، وذلك وفقًا لإجراءات البحث الاجتماعي المعتمدة.

تنفيذ القوافل الطبية المجانية

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وبنك الشفاء المصري، ومديرية الصحة بالبحيرة، مثمنةً الدور الفاعل الذي تقوم به تلك الجهات في دعم المنظومة الصحية، وتنفيذ القوافل الطبية المجانية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير خدمات طبية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية بمختلف القرى والمناطق الأكثر احتياجًا. 

القافلة ستواصل فعالياتها بقرية الجنبيهي غدًا الخميس

جدير بالذكر أن القافلة ستواصل فعالياتها بقرية الجنبيهي غدًا الخميس الموافق 25 ديسمبر، من خلال تنظيم قافلة رمد متكاملة لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، تشمل توقيع الكشف الطبي، وصرف العلاج بالمجان، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة، بالإضافة إلى توفير النظارات الطبية للحالات المستحقة.

