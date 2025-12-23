قافلة سكانية بقرية التفتيش برشيد استفاد منها 480 مواطنا

18 حجم الخط

نفذت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد برئاسة اللواء ياسر الدميني، قافلة سكانية وطبية بقرية التفتيش التابعة لقرية إدڤينا، بمشاركة عدد من الجهات التنفيذية والخدمية، وقد استفاد من خدمات القافلة نحو 480 مواطنًا.

الكشف الطبي على 130 حالة

وضمت القافلة خدمات صحية متكاملة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد 130 حالة في تخصصات (الباطنة والأطفال)، مع صرف العلاج اللازم، بالإضافة إلى تنفيذ ندوة توعوية حول أهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة، كما قامت الإدارة البيطرية بتجريع عدد 100 رأس غنم دعمًا للثروة الحيوانية، وتم تقديم مساعدات من السلع الغذائية والأقمشة، بينما وفرت إدارة تموين رشيد سيارة لبيع السلع بسعر الجملة، وسيارة أنابيب بوتاجاز بسعر المستودع، حيث تم بيع عدد 60 أنبوبة.

محو الأمية: امتحانًا فوريًا لـ 8 من أبناء القرية

كما شملت القافلة خدمات تعليمية وتوعوية، حيث نفذت إدارة محو الأمية امتحانًا فوريًا لعدد 8 من أبناء القرية، إلى جانب قيام إدارة أوقاف رشيد بتنفيذ ندوة دينية بعنوان "التحلي بالأخلاق الحميدة وحسن اختيار الأصدقاء".

الكشف الطبي على 451 مواطن

جدير بالذكر أن وحدة السكان بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، برئاسة اللواء محمد زايد، نفذت قافلة سكانية بقرية الشعشاعي، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 451 مواطن في عدد من التخصصات، شملت( العظام 55 حالة، والأطفال لـ95 حالة، والنساء 70 حالة، والأسنان لـ75 حالة، والباطنة لـ90 حالة، والرمد لـ66 حالة)، إلى جانب الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكر لـ90 حالة، وإجراء فحوصات طبية لـ110 حالة، وجرى تحويل 70 حالة من أهالي القرية للعلاج على نفقة الدولة، فضلًا عن توزيع 120 نظارة طبية للأطفال وكبار السن.

