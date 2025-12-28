قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة

18 حجم الخط

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اقتحامات للمنازل والتنكيل بأصحابها، وإجبار عدد من العائلات على الخروج إلى العراء رغم الأمطار والبرد الشديد.

وبحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، أفاد "نادي الأسير" بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا فلسطينيا عقب مداهمة منزله خلال اقتحام قرية كفر مالك شمال رام الله؛ كما اعتقلت الأسير المحرر أكرم عبد المعز الجعبة من منزله في مدينة الخليل، بعد أسبوع واحد فقط من الإفراج عنه".

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال منزلا في قرية العساكرة جنوب المدينة واعتقلت أحد الشبان، فيما داهمت عدة منازل في حارة السلمي بمخيم عقبة جبر وأجرت تحقيقات ميدانية مع المواطنين.

اعتقال سيدتين في الأغوار الشمالية

وفي الأغوار الشمالية، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين، بينهم سيدتان، من منطقة المالح، بعد اقتحام مساكن المواطنين، وهم من عائلة برهان علي دراغمة.

بالتزامن مع ذلك، اقتحم مستوطنون المنطقة واعتدوا على الفلسطينيين، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات، بينها إصابة طفل.

مستوطنون يعتدون على طفل

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في طوباس نضال عودة بتلقي بلاغ عن إصابة طفل جراء اعتداء المستوطنين، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال التي كانت ترافقهم منعت طاقم الإسعاف من الوصول إلى موقع الحادث.

وبحسب "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ الاحتلال والمستوطنون 2144 اعتداء خلال شهر نوفمبر 2025، تركزت في محافظات رام الله والبيرة بـ360 اعتداء، تلتها الخليل بـ348، ثم بيت لحم بـ342، ونابلس بـ334 اعتداء.

استهداف إسرائيلي متواصل للضفة الغربية

والسبت، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مضي قوات الاحتلال في انتهاج سياسة هجومية في الضفة الغربية دون أي تهاون.

وقال كاتس في تصريحات صحفية: إن "الجيش الإسرائيلي سيواصل تنفيذ إجراءاته بقوة وحزم في مدن ومخيمات الضفة الغربية".

ووفق ما كشفته جريدة "هآرتس"، فإن "العنف في الضفة الغربية بات ممنهجا لتطبيق سياسة الضم"، مضيفة في مقال للكاتب جاكي خوري أن "العنف في الضفة الغربية تخطى حدود الاحتكاكات وبات تطبيقا ممنهجا لسياسة الضم"، مشيرا إلى أن "السلام لا يبنى على أساس عنف يومي، وتهجير تدريجي، وحرمان جماعي من الحماية".

موجات العنف الصهيوني لا تتوقف

وأضاف: الحجة القديمة التي تطرحها المنظومة الأمنية في إسرائيل، والقائلة إن كل موجة عنف من هذا النوع هي مسألة مؤقتة تظهر أساسًا في فترات حساسة مثل موسم قطف الزيتون، فقدت كل مضمونها؛ فموسم القطف انتهى منذ زمن، والعنف ازداد حدة بعده؛ والاعتداءات على رعاة الأغنام الفلسطينيين والمزارعين والعائلات في القرى والمدنيين العزل لا تتوقف.

تابع: المعتدون لا يستخدمون الحجارة والعصي فقط، بل أيضا السلاح الناري وغاز الفلفل وأدوات تخريب الأملاك والحرق؛ حيث يصاب الناس، وتذبح الأغنام، وتقتلع الأشجار، وكل ما هو فلسطيني أصبح مباحا للاعتداء".

