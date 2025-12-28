غرق 5 سوريين خلال محاولتهم عبور الحدود اللبنانية

الأحد 28 ديسمبر 2025
أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، بغرق 5 سوريين خلال محاولتهم عبور الحدود اللبنانية السورية.

وفي سياق مختلف وصلت الثلاثاء الماضي، أول طائرة ركاب إلى مطار دمشق الدولي على متنها 32 مواطنا سوريا قادمين من دولة السودان ضمن عملية الإجلاء التي أعلنتها وزارة الخارجية. 

عملية حصر لأعداد السوريين المقيمين في السودان

وفي 12 ديسمبر، أعلنت وزارة الخارجية السورية، عن بدء عملية حصر لأعداد السوريين المقيمين في جمهورية السودان، والراغبين بالعودة إلى سوريا وذلك تمهيدا لدراسة إمكانية تنظيم عملية إجلاء استثنائية لهم.

أوضاع المواطنين السوريين في السودان

وأكدت أن الخطوة "في إطار متابعة أوضاع المواطنين السوريين في السودان الشقيقة"، موضحة أن هذه الخطوة التمهيدية تهدف إلى "ضمان سلامة المواطنين السوريين في مناطق النزاع، وبما يتوافق مع الأطر التنظيمية المعمول بها".

السوريون يعيشون في مناطق مختلفة من السودان ظروفا إنسانية صعبة

ويعيش السوريون في مناطق مختلفة من السودان ظروفا إنسانية صعبة في ظل المواجهات الدائرة بين الجيش السوداني و"ميليشيا الدعم السريع".

وتأتي حادثة غرق خمسة سوريين أثناء محاولتهم عبور الحدود اللبنانية–السورية في سياق استمرار المخاطر التي يواجهها السوريون خلال تنقلهم عبر المعابر غير النظامية، سواء هربًا من ظروف معيشية وأمنية صعبة أو سعيًا للعودة إلى مناطقهم.

وتشهد بعض المناطق الحدودية حوادث متكررة مرتبطة بعمليات التهريب، في ظل أوضاع إنسانية واقتصادية معقدة يعيشها آلاف السوريين داخل البلاد وخارجها.

