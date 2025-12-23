الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
"لن نتزحزح مليمترا واحدا"، وزير الحرب الإسرائيلي يكشف خطة استيطان سوريا

قوات الإحتلال فى
قوات الإحتلال فى سوريا، فيتو
شدد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أن تل أبيب لن تتحرك مليمترا واحدا من سوريا، معلنا أنه سيتم إقامة وحدات استيطانية بدلا من المستوطنات التي أخليت داخل قطاع غزة.

كاتس: نحن في فترة السيادة العملية وهناك فرص لم تتوفر منذ وقت طويل

وخلال مؤتمر في بيت إيل حول مستقبل قطاع غزة والمنطقة الواقعة تحت سيطرة إسرائيل في سوريا، واصل كاتس التأكيد على سياسة بلاده في المنطقة، وأضاف موجها رسالة أخرى: "نحن في فترة السيادة العملية. هناك هنا فرص لم تتوفر منذ وقت طويل".

فرض السيادة على الضفة

وشدد على أن "هذه حكومة استيطان وإذا أمكن فرض السيادة على الضفة سنفرضها ونحن الآن في مرحلة السيادة العملية".

عملية عسكرية جوية وبرية

يذكر أنه في 8 ديسمبر 2024 وبعد ساعات من سقوط النظام السابق، أطلقت إسرائيل عملية "سهم باشان"، وهي عملية عسكرية جوية وبرية، حيث توغلت القوات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة والقنيطرة وجبل الشيخ، بذريعة إنشاء منطقة عازلة بين الأراضي السورية وهضبة الجولان السوري المحتلة من إسرائيل بالأصل، ويساندها سلاح الجو بشن غارات على مناطق متفرقة في سوريا.

اتفاقيات وقف إطلاق النار

العملية هي المرة الأولى منذ 50 عاما التي تعبر فيها القوات الإسرائيلية السياج الحدودي السوري، محتلة أراضي سورية جديدة، بعد اتفاقيات وقف إطلاق النار في 31 مايو 1974 في أعقاب حرب أكتوبر.

غزة وحدات إستيطانية إقامة وحدات استيطانية وزير الحرب الإسرائيلي سوريا

