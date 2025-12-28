تجديد حبس 7 عاطلين بتهمة حيازة مخدرات وأسلحة نارية بقصد الاتجار بـ البدرشين

18 حجم الخط

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس 7 عاطلين عثر بحوزتهم على مخدرات وأسلحة نارية بقصد الاتجار، بـ البدرشين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وأن الأسلحة النارية للدفاع عن النفس، والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

تفاصيل ضبط المتهمين في الجيزة

البداية كانت بتلقى اللواء هانى شعراوى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من العميد محمد الصغير رئيس قطاع الجنوب، يفيد بتمكن العقيد أحمد صبحى مفتش مباحث البدرشين والمقدم أحمد يحيى رئيس مباحث البدرشين والقوة المرافقة لهما، من القبض على 7 عاطلين.

وعثر بحوزتهم علي 40 كيلو لمخدر الحشيش، 200 كيلو هيدرو، 1000 قرص ترامادول، بندقية خرطوش، 12 طلقة، 4 فرد خرطوش، ومبلغ 300 ألف جنيه، وتم إلقاء القبض عليهم جميعا بـ البدرشين، وتحرر محضر بالواقعة بمركز البدرشين، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

