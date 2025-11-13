الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس عاطل عثر بحوزته على كميات من مخدر الآيس

حبس المتهم
حبس المتهم
18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل بعد ضبطه بحوزته كمية من مخدر الآيس، قبل ترويجها بين عملائه، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وكانت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في عدة مناطق بمحافظة الجيزة، مستخدما دراجة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من تتبع تحركات المتهم، وتنقله بين عملائه، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الآيس.


وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة مخدر الآيس للاتجار به، وترويجه بين عملائه، وأرشد عن مصدر الحصول عليه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، وأصدرت قرارها السابق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة الجيزة مخدر الآيس الاتجار بالمواد المخدرة الادارة العامة لمباحث الجيزة

مواد متعلقة

حبس عصابة تخصصت في سرقة السيارات والاستيلاء على متعلقاتها بالجيزة

الأكثر قراءة

التحريات تكشف سبب مقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

المشاهد الأولى لموقع حادث مقتل مهندس الكيمياء النووية في الإسكندرية (فيديو وصور)

جريمة كرموز.. فيتو تطرح الأسئلة المشروعة.. من قتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية؟.. وهل تعرض الضحية لعملية اغتيال؟

"بورينجر إنجلهايم" تطلق مبادرة لتوحيد ممارسات فحص وتشخيص وعلاج أمراض القلب والكلى والسكر

كلاكيت تاني مرة، 400 ألف جنيه تراجعا في أسعار سيارات تويوتا

مدبولي يشهد توقيع عقد مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح "مهرجان الفسطاط الشتوي" غدًا

تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية على يد مجهول رميا بالرصاص

بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون الإجراءات الجنائية

خدمات

المزيد

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

59.20 جنيها سعر الفرنك السويسري بالبنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، محطات من حياة "حفصة بنت سيرين" سيدة التابعيات

هل هناك فرق بين الحرم والمسجد الحرام؟ تعرف على إجابات العلماء

الإفتاء: يجوز الدخول على هذا النوع من شبكات الواي فاي دون إذن

المزيد
الجريدة الرسمية