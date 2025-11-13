حبس عاطل عثر بحوزته على كميات من مخدر الآيس

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل بعد ضبطه بحوزته كمية من مخدر الآيس، قبل ترويجها بين عملائه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في عدة مناطق بمحافظة الجيزة، مستخدما دراجة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من تتبع تحركات المتهم، وتنقله بين عملائه، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الآيس.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة مخدر الآيس للاتجار به، وترويجه بين عملائه، وأرشد عن مصدر الحصول عليه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.

