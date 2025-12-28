الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة كأس السوبر لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد

طاقم التحكيم، فيتو
طاقم التحكيم، فيتو
18 حجم الخط

كرة السلة، أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، عن تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة كأس السوبر المصري للرجال، التي تجمع بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وجاء ذلك بعد توصل لجنة الحكام، التي يشرف عليها العقيد أحمد الشرقاوي، والمهندس هشام الحريري، إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، لاستقدام طاقم تحكيمي لإدارة مباراة السوبر.

ويتكون الطاقم من البنمي خوليو أنايا، والصربي بيتر بيشيتش، والبلغاري فينتسيسلاف فيليكوف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، على الصالة الأولمبية بالغردقة.

وتأتي المواجهة بين الأهلي، صاحب لقب دوري السوبر في نسخته الأخيرة، أمام الاتحاد السكندري، الذي نجح في الفوز بكأس مصر.

يذكر أن الاتحاد السكندري قد نجح في التتويج بلقب بطولة كأس السوبر في أربع مناسبات مختلفة، فيما توج الأهلي مرة وحيدة من قبل.

ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت، كما تُذاع عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة السلة الاتحاد المصري لكرة السلة عمرو مصيلحي كأس السوبر المصري أحمد الشرقاوي

مواد متعلقة

كرة السلة، الأهلي يلتقي الاتحاد السكندري في نهائي كأس السوبر

كرة السلة، قمة الأهلي والاتحاد في نهائي كأس السوبر بدون جمهور

كرة السلة، موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر

كرة السلة، القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في دوري السوبر

الأكثر قراءة

بقيادة أوباميانج، التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة بعد تبكيره

دار الإفتاء توضح مفهوم الاستعاذة والصيغ الواردة فيها

أمم أفريقيا، موزمبيق يبحث عن انتصاره الأول بالكان أمام الجابون

أول تعليق من شادي ريان "طليق دينا طلعت" على الفيديو المتداول

بديل شباك التذاكر، طرق الحصول على تذاكر المترو والقطار الكهربائي الخفيف

طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة كأس السوبر لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

كل ما تريد معرفته عن حساب الشباب myCIB في البنك التجاري

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولد عقيلة بني هاشم، قصص الزينبات في بيت النبوة

دار الإفتاء توضح مفهوم الاستعاذة والصيغ الواردة فيها

ما حكم الجهر بالذكر عقب الصلاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads