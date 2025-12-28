طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة كأس السوبر لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد

18 حجم الخط

كرة السلة، أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، عن تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة كأس السوبر المصري للرجال، التي تجمع بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وجاء ذلك بعد توصل لجنة الحكام، التي يشرف عليها العقيد أحمد الشرقاوي، والمهندس هشام الحريري، إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، لاستقدام طاقم تحكيمي لإدارة مباراة السوبر.

ويتكون الطاقم من البنمي خوليو أنايا، والصربي بيتر بيشيتش، والبلغاري فينتسيسلاف فيليكوف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، على الصالة الأولمبية بالغردقة.

وتأتي المواجهة بين الأهلي، صاحب لقب دوري السوبر في نسخته الأخيرة، أمام الاتحاد السكندري، الذي نجح في الفوز بكأس مصر.

يذكر أن الاتحاد السكندري قد نجح في التتويج بلقب بطولة كأس السوبر في أربع مناسبات مختلفة، فيما توج الأهلي مرة وحيدة من قبل.

ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت، كما تُذاع عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.