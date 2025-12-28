18 حجم الخط

رحل عن عالمنا منذ قليل المخرج الكبير عمرو بيومي عن عمر يناهز 63 عامًا

وفاة المخرج عمرو بيومي

اعلن المخرج الكبير يسري نصر الله عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك وفاة المخرج عمرو بيومي، فكتب: “خبر محزن. رحيل عمرو بيومي.”

ولم يكشف بعد عن مكان او موعد الجنازة والعزاء.

المخرج الرااحل من مواليد 13 سبتمبر عام 1962. درس الإخراج في المعهد العالي للسينما. عمل مخرجا مساعدا في عديد من الأفلام من أشهرها: “جري الوحوش”. أخرج العديد من الأفلام التسجيلية مثل: الجسر والشمس لا تشرق غدا. عمل فترة طويلة في لندن. أخرج عددا من الأفلام الطويلة من بينها: بلد البنات في عام 2008 وتم عرض في نفس العام في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

شارك في عام 2021 في مهرجان الإسماعيلية لللأفلام التسجيلية والقصيرة بفيلم “خلف الحاجز الأسمنتي الشفاف”. وقال خلال ندوة عقدت عن الفيلم إنه استوحى فكرته من الأجواء التي خيمت بالعالم جراء تفشي فيروس الكورونا، وهي الفترة التي توقفت فيها معظم أنشطة الحياة. كما وثق في فيلمه “رمسيس راح فين” عملية نقل تمثال رمسيس من الميدان الذي يحمل اسمه في قلب القاهرة.

