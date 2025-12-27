السبت 27 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

يسري نصر الله ينعي داوود عبد السيد: أحبه الناس وأحبوا خياله

داوود عبد السيد،
داوود عبد السيد، فيتو
نعى المخرج يسري نصر الله المخرج داوود عبد السيد الذي توفي اليوم عن عمر ناهز الـ 79 عاما.

وكتب نصر الله في منشور له عبر فيس بوك: خياله كان أوسع من هذا العالم، وأفلامه احتضنت العالم.. أحبت أفلامه الناس فأحبه الناس وأحبوا خياله.. مع السلامة يا داود.

 

مسيرة المخرج داوود عبد السيد 

المخرج داوود عبد السيد، من مواليد القاهرة عام 1946 رائد تيار "الواقعية الجديدة" في الثمانينيات والتسعينيات، بدأ حياته المهنية كمساعد مخرج مع عمالقة الإخراج مثل يوسف شاهين، لكنه سرعان ما صنع لنفسه خطًا سينمائيًا مستقلًا يمزج بين الواقع والرمزية.

 

ترك الراحل خلفه مكتبة سينمائية لا تُنسى، رغم قلة عدد أعماله مقارنة بأبناء جيله، إلا أن كل فيلم منها يُعد "ماستر بيس" في تاريخ السينما، ومن أبرزها فيلم "الكيت كات" (1991): الذي صُنف ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

فيلم "أرض الخوف" (2000): الذي قدم فيه رؤية مغايرة لعالم الجريمة والمجتمع.

فيلما "سارق الفرح" و"مواطن ومخبر وحرامي": أعمال اشتبكت مع قضايا الطبقات المهمشة والتحولات الاجتماعية.

فيلم "رسائل البحر" (2010): الذي كان بمثابة قصيدة بصرية عن الذات والذاكرة.

 

 حصد الراحل خلال مسيرته عشرات الجوائز من مهرجانات دولية ومحلية، منها جائزة الدولة التقديرية في الفنون.

 وكان قد أعلن اعتزاله الإخراج في سنواته الأخيرة، معبرًا عن عدم قدرته على مواكبة آليات السوق السينمائي الحالي التي لا تناسب رؤيته الفنية.

