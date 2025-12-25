يسري نصر الله لـ "فيتو": صناعة السينما تعاني ولا أحد يهتم

18 حجم الخط

قدم المخرج الكبير يسري نصر الله عددًا من الأفلام المهمة التي تركت أثرًا بارزًا في تاريخ السينما، من بينها: «سرقات صيفية»، «مرسيدس»، «باب الشمس»، «احكي يا شهرزاد»، «بعد الموقعة»، و«الماء والخضرة والوجه الحسن»، كما شاركت أعماله في مهرجانات دولية كبرى، وحصدت إشادات نقدية واسعة.

التقت «فيتو» بالمخرج الكبير يسري نصر الله على هامش فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، حيث تحدث في حوار خاص عن رؤيته للأفلام القصيرة، وتقييمه لصناعة السينما في الوقت الحالي، ورأيه في الجيل الجديد من الفنانين، كما كشف عن موقفه من مفهوم النجاح. وإلى نص الحوار:

في البداية.. هل تسهم الأفلام القصيرة في اكتشاف مواهب جديدة؟

هناك مخرجون كبار قدموا أفلامًا قصيرة، وأنا من بينهم، فالأفلام القصيرة تتيح مساحة واسعة للتجريب، حيث لا يكون صانع الفيلم خاضعًا لمتطلبات السوق، ولا ملزمًا بسرد الحكاية وفق قالب محدد، وهو ما يمنحه قدرًا كبيرًا من الحرية.

من السلبيات التي قد تقع فيها الأفلام القصيرة أن تتحول، بدلًا من كونها مجالًا للتجريب، إلى مجرد “كارت تعريفي” يستعرض فيه صانع الفيلم قدرته على تنفيذ تقنيات متعددة، من دون الاهتمام الحقيقي بالحكاية، وأن يسعى بعض المخرجين إلى تقديم فيلم طويل، فيلجأون إلى اختزال فكرته وتحويلها إلى فيلم قصير، وهو أمر غير موفق، بينما الأفلام القصيرة الجيدة تمثل درسًا مهمًّا لصانعها، فهي بمثابة أدوات يكتسبها صانع الفيلم، يكتشف من خلالها طريقة جديدة للنظر إلى العالم، وأسلوبًا مختلفًا في سرد الحكاية.

ومتى شعرت بأنك حققت النجاح؟

لم أقل ذلك يومًا، وأقصى ما يمكنني قوله إنني استطعت بوصفي مخرجًا أن أقدم ما أريده، أما مفهوم النجاح بمعناه الشائع فلم أصف به نفسي، ولن أفعل.

وما رأيك في صناعة السينما في الوقت الحالي؟

السينما لا تزال بخير، على الرغم من الأزمات التي تواجه صناعة السينما، فقد شهد هذا العام تقديم أفلام عظيمة داخل منظومة إنتاجية متعثرة، فالسينما بخير، والأفلام الجيدة موجودة، ومن بين هذه الأفلام: دخل الربيع يضحك، وضي، ولنا في الخيال حب، والسادة الأفاضل. السينما بخير، لكن الصناعة تمر بأزمة حقيقية، ولا تجد من يحاول تقديم حلول جدية للخروج من الأزمة وتحقيق انتعاشة مستدامة. السينما من القوى الناعمة التي لا يجب أن تترك وسط المعاناة والمشاكل والأزمات؛ هذا جنون وشطط. أين الجهات المعنية والمختصة. لماذا لا تتضافر جهودها لتصويب مسار السينما ووضعها على الطريق الصحيح بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

هل ترى بين النجوم الشباب الحاليين من تتنبأ له بمستقبل كبير؟

كل جيل من الشباب يضم عناصر تمتلك مقومات النجوم، وبالنسبة إليَّ فإن المعيار الأساسي هو مدى ملاءمة الممثل للدور. بعض الممثلين الموهوبين لا يجيدون اختيار الدور المناسب لإمكاناته؛ لأنه يظن أنه سوف ينجح في كل الأحوال. هذا خطأ كبير؛ فالفنان مهما كان موهوبا فإنه لا يتقن كل الأدوار وكل الشخصيات. الاختيار الدقيق هو سلاح أي فنان للوصول إلى القمة. وفي تاريخ السينما فنانون متوسطو الموهبة، ولكنهم بالاختيارات المناسبة والملائمة لقدراتهم أدركوا النجاح والبقاء في الذاكرة.

