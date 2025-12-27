مكالمة جماعية بين ترامب وزيلينسكي وقادة أوروبيين اليوم بشأن أزمة أوكرانيا

18 حجم الخط

تجري رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فلاديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين لبحث الأزمة الأوكرانية.

تسوية النزاع الأوكراني

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أن "فون دير لاين ستنضم اليوم السبت لمكالمة جماعية تضم زيلينسكي وترامب وقادة أوروبيين آخرين لبحث سبل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع الأوكراني"، دون الكشف عن تفاصيل أخرى حول أجندة المحادثات أو هوية القادة الأوروبيين المشاركين.

وكان موقع "أكسيوس" قد كشف في وقت سابق نقلا عن مسؤول أوكراني، أن ترامب يعتزم استقبال زيلينسكي في مقر إقامته "مار آلاغو" بفلوريدا يوم الأحد 28 ديسمبر الجاري، في لقاء يتوقع أن يركز على مناقشة تفاصيل الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة في أعقاب إعلان الإدارة الأمريكية عن إعداد خطة شاملة للتسوية الأوكرانية، فيما أكد الكرملين استعداده لمواصلة المفاوضات ضمن المسارات الدبلوماسية المتاحة.

وعلى صعيد متصل، أجرى المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي كيريل دميترييف محادثات في ميامي يومي 20-21 ديسمبر مع المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر، في إطار المساعي الأمريكية لبلورة خطة سلام.

ويأتي ذلك بعد استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الممثلين الأمريكيين في الكرملين مطلع ديسمبر، حيث كشف بوتين أن الجانب الأمريكي قدم خطة من 27 نقطة مقسمة إلى أربع حزم للمناقشة المنفصلة.

من جهته، شدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على ضرورة أن يتخذ النظام في كييف قرارا بالدخول في مفاوضات، محذرا من أن "مساحة المناورة أمام كييف تتقلص مع استمرار العمليات العسكرية الروسية".

وأضاف بيسكوف أن الضغط العسكري المتزايد يهدف إلى "إجبار النظام في كييف على قبول الحل السلمي"، واصفا استمرار المواجهة بالنسبة لأوكرانيا بأنه "بلا جدوى وخطير".

