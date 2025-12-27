السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مكالمة جماعية بين ترامب وزيلينسكي وقادة أوروبيين اليوم بشأن أزمة أوكرانيا

زيلينيسكي
زيلينيسكي
18 حجم الخط

 تجري رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فلاديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين لبحث الأزمة الأوكرانية.

 

تسوية النزاع الأوكراني

 ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية  أن "فون دير لاين ستنضم اليوم السبت لمكالمة جماعية تضم زيلينسكي وترامب وقادة أوروبيين آخرين لبحث سبل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع الأوكراني"، دون الكشف عن تفاصيل أخرى حول أجندة المحادثات أو هوية القادة الأوروبيين المشاركين.

 

وكان موقع "أكسيوس" قد كشف في وقت سابق نقلا عن مسؤول أوكراني، أن ترامب يعتزم استقبال زيلينسكي في مقر إقامته "مار آلاغو" بفلوريدا يوم الأحد 28 ديسمبر الجاري، في لقاء يتوقع أن يركز على مناقشة تفاصيل الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب.

 

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة في أعقاب إعلان الإدارة الأمريكية عن إعداد خطة شاملة للتسوية الأوكرانية، فيما أكد الكرملين استعداده لمواصلة المفاوضات ضمن المسارات الدبلوماسية المتاحة.

 

وعلى صعيد متصل، أجرى المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي كيريل دميترييف محادثات في ميامي يومي 20-21 ديسمبر مع المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر، في إطار المساعي الأمريكية لبلورة خطة سلام.

 

ويأتي ذلك بعد استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الممثلين الأمريكيين في الكرملين مطلع ديسمبر، حيث كشف بوتين أن الجانب الأمريكي قدم خطة من 27 نقطة مقسمة إلى أربع حزم للمناقشة المنفصلة.

 

من جهته، شدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على ضرورة أن يتخذ النظام في كييف قرارا بالدخول في مفاوضات، محذرا من أن "مساحة المناورة أمام كييف تتقلص مع استمرار العمليات العسكرية الروسية".

 

وأضاف بيسكوف أن الضغط العسكري المتزايد يهدف إلى "إجبار النظام في كييف على قبول الحل السلمي"، واصفا استمرار المواجهة بالنسبة لأوكرانيا بأنه "بلا جدوى وخطير".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تسوية النزاع الأوكراني النزاع الأوكراني أوروبي أمريكي أوكرانيا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

مواد متعلقة

ستارمر وماكرون والمستشار الألماني يؤكدون أن أوكرانيا وأمن أوروبا أمام لحظة حاسمة

زيلينسكي: أجرينا محادثة مثمرة مع ويتكوف وكوشنر ونعمل جاهدين لإنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا

الكرملين: روسيا بصدد صياغة موقفها النهائي بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا

ماكرون: سنواصل دعم أوكرانيا عبر "تحالف الراغبين"

أوكرانيا تغرق فى الظلام وتوقعات باستمرار انقطاع التيار الكهربائى لعدة أيام

الأكثر قراءة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

مودرن سبورت يلتقي القناة في كأس مصر بالظهور الأول لـ أحمد سامي

بدء التصويت في جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف وانخفاض جديد في الخيار

وزير الصحة: بدء الاستعداد للمرحلة الثالثة من التأمين الصحي الشامل

البترول تنفذ تجربة وهمية في معمل ميدور لتعزيز الاستجابة للطوارئ

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

النقض تؤيد إعدام المتهمين بقتل طبيب الساحل

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة أثناء العمل في بلاد غير المسلمين، تعرف على رأي الإفتاء

في ذكرى تولي الشيخ مصطفى عبد الرازق مشيخة الأزهر، عالم الدين الذي أعاد للفلسفة الإسلامية روحها 

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads