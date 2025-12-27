ترامب يحذر زيلينسكي بشأن خطة السلام قبل لقائهما

18 حجم الخط

اعتبرت صحيفة "ذي ديلي إكسبريس" البريطانية أن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "بدون موافقته فإن خطة السلام التي يطرحها فلاديمير زيلينسكي لا تعني شيئا"، بمثابة تحذير مباشر.

المبادرة الأوكرانية للسلام

وأوضحت الصحيفة أن زيلينسكي كان قد أعلن سابقًا أن خطته للسلام بلغت "90% من جاهزيتها"، لكنها أشارت إلى أن ترامب، قبيل لقائهما المرتقب في الولايات المتحدة، "لم يبد استعدادا لدعم المبادرة الأوكرانية".

وأضافت أن ترامب صرح في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو" يوم 26 ديسمبر أن: "خطة زيلينسكي لن تجدي نفعًا من دون موافقتي... سنرى إذًا ما الذي يملكه".

وبحسب الجدول الرسمي الذي نشره البيت الأبيض، من المقرر أن يلتقي ترامب بزيلينسكي يوم 28 ديسمبر في فلوريدا.

وستعقد المحادثات الثنائية في بالْم بيتش عند الساعة 15:00 (23:00 بتوقيت موسكو)، في مقرٍ قريب من مقر إقامة ترامب الخاص "مار ألاجو"، حيث يقضي عطل نهاية الأسبوع.

ويأتي هذا اللقاء في ظل توقعات دولية واسعة حول مصير المبادرة الأوكرانية للسلام، وسط تأكيدات من واشنطن بأن أي تسوية سياسية يجب أن تحظى بدعم الولايات المتحدة، باعتبارها أحد أبرز الداعمين لأوكرانيا.

