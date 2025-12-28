الأحد 28 ديسمبر 2025
خارج الحدود

موسكو تبدي استعدادًا للعمل مع واشنطن لصياغة اتفاقيات حول أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف،فيتو
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، أن روسيا مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة من أجل صياغة اتفاقيات حول أوكرانيا.

واتهم لافروف، في مقابلة مع وكالة "تاس"، أوكرانيا بتنفيذ عمليات تخريب ضد بلاده وأنها غير راغبة في إجراء مفاوضات بناءة، على حد تعبيره.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترامب وبحث مسألة وقف الحرب.

