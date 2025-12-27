وزير الإسكان يتفقد مشروعات "جنة" و"ديارنا" و"دار مصر" بالقاهرة الجديدة

18 حجم الخط

استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة القاهرة الجديدة، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات مشروعات "جنة" و"ديارنا" و"دار مصر"، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وفي جولته، تابع المهندس شريف الشربيني، الموقف التنفيذي للعمارات المتبقية بمشروع جنة، حيث تفقد إحدى الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها، كما التقى المهندس شريف الشربيني بأحد الحاجزين بالمشروع واستمع إلى مطلبه، موجهًا بالعمل على تنفيذها في إطار اللوائح المنظمة، كما وجه بسرعة لانتهاء من الأعمال الجارية بالعمارات المتبقية لتسليمها للحاجزين.

وأوضح مسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن مشروع جنة بالتجمع الثالث يتكون من 365 عمارة بإجمالي وحدات 8760 وحدة بمساحات متنوعة، وتم تسليم 359 عمارة، ويحاط المشروع بسور، ويتضمن مناطق خدمية تجارية، بجانب دور العبادة، وعددٍ من الخدمات الأخرى.

وانتقل المهندس شريف الشربيني، لتفقد سير العمل بالمشروع السكني "ديارنا " بإجمالي 34 عمارة سكنية بمساحة وحدات تتراوح من (١٠٤م2: ١٥٤ م2) للوحدة، مؤكدًا أهمية أن يتم تنفيذ الوحدات السكنية بالمشروع على أعلى مستوى.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، كمبوند دار مصر 70 عمارة بمنطقة الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة، وتابع أعمال رفع الكفاءة وتنسيق الموقع.

