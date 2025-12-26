مزاد علني لبيع محال تجارية ووحدات إدارية بحدائق أكتوبر

18 حجم الخط

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر طرح (19) محلًا تجاريًّا و(4) صيدليات بمساحات تتراوح بين 12م2 إلى 101م2 ووحدات إدارية بمساحة 54م2 تقريبًا للوحدة، بالأسواق التجارية وأسفل العمارات بأماكن متفرقة بالمدينة؛ وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 10 سنوات بالمدينة بالمزاد العلني.

وطرح مبنى الكافتيريا بمقر الجهاز والمنطقة الخارجية بمساحة 50م2 بالمدينة، وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 5 سنوات بالمدينة.

ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 ج لكل محل أو صيدلية أو وحدة إدارية أو مبنى الكافتريا، ويتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 100 ألف جنيه لكل صيدلية أو مبنى الكافتريا في موعد غايته جلسة المزاد، يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 50 ألف جنيه لكل محل أو وحدة إدارية في موعد غايته جلسة المزاد.

وأشار المهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز المدينة إلى أنه تعقد جلسة المزاد الساعة الـ12 ظهرًا بمقر الجهاز يوم الأربعاء المقبل 31 / 12 /2025، ويتم استكمال سداد 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن الـ3 سنوات الأولى كتأمين نهائي ساري طوال مدة العقد مع مراعاة تجديد التأمين قبل بداية المدة المتبقية من العقد

وسداد نسبة 1% مصايف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة الكلية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

كما ترأس المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا للوحدة المختصة بوضع سياسات التعامل على الأراضي المضافة لعددٍ من المدن، لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأوضاع بتلك الأراضي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.

ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان، أن ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن، هو أحد الملفات الهامة التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، حرصًا على حماية المواطنين والكيانات المتواجدة بتلك الأراضي، ومنع الوقوع في معاملات غير سليمة، فضلًا عن أهمية سرعة الانتهاء من ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة، بهدف الوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، وتحقيق المستهدفات التي تم تحديدها في هذا الملف الهام، بجانب المتابعة الدورية لموقف الأعمال الجاري تنفيذها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي لعددٍ من محاور العمل بملف تقنين الأوضاع، بمدن: العبور الجديدة، والشروق، وسفنكس الجديدة، 6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة، وبورسعيد الجديدة "سلام" وغرب بورسعيد، ودمياط الجديدة، حيث شملت تلك المحاور: موقف دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين والكيانات الموجودة بالأراضي المضافة، والموقف المالي للطلبات، والمخططات للأراضي، ومشروعات المرافق.

حزمة من التكليفات لمسئولي الوحدة ورؤساء أجهزة المدن

وأصدر وزير الإسكان، حزمة من التكليفات لمسئولي الوحدة ورؤساء أجهزة المدن، شملت التوجيه بحسن استغلال وتعظيم الاستفادة من الأراضي المطِّلة على المحاور والطرق الرئيسية، والاستعانة بأكبر الخبراء لوضع التخطيط للأراضي المضافة، وزيادة معدلات دراسة الطلبات وإعلان النتائج، ووضع آليات واضحة وخطة محددة لكل مدينة على حدة فيما يتعلق بالتقنين، وإعداد دراسة وافية تشمل جداول زمنية محددة لأعمال المرافق وتكلفتها، وتقييم موقف الأراضي التي لم يتم تقديم طلبات بشأنها، وضغط البرامج الزمنية للانتهاء من ملف التقنين، وتعميم نموذج موحد لعرض الموقف الحالي والمستقبلي لملف تقنين الأوضاع، فضلًا عن رصد التحديات التي ووضع الحلول لها، والتنسيق المستمر مع الجهات المتداخلة في ملف التقنين لتلك الأراضي واستعجال الإجراءات.

