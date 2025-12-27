"الصحفيين" تكرم اسم التابعي وتحتفي بمرور 150 عاما على صدور الأهرام ومئوية المصور وروزاليوسف

18 حجم الخط

احتفت نقابة الصحفيين، مساء اليوم السبت، خلال احتفالية تسليم جوائز الصحافة المصرية – دورة محمود عوض 2025، التي أُقيمت على مسرح نقابة الصحفيين، برموز الصحافة المصرية وتاريخها العريق.

محمد التابعي أمير الصحافة



وشهدت الاحتفالية تكريم أمير الصحافة محمد التابعي، تزامنًا مع حلول الذكرى الخمسين لرحيله، حيث تسلّمت نجلته درع التكريم نيابة عنه، تقديرًا لإسهاماته الرائدة في تطوير الصحافة المصرية.

١٥٠ على جريدة الأهرام



كما احتفت النقابة بصحيفة «الأهرام» بمناسبة مرور 150 عامًا على صدورها، إلى جانب تكريم مجلتي «المصور» و«روزاليوسف» بمناسبة مرور 100 عام على إصدار كل منهما، حيث جرى تقديم دروع التكريم لممثلي هذه الإصدارات الصحفية العريقة.

تكريم الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب



وشملت الاحتفالية أيضًا تكريمًا خاصًا للكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب بمناسبة مئوية مجلة «المصور» بمؤسسة دار الهلال، وتكريمًا خاصًا للكاتب الصحفي رشاد كامل بمناسبة مئوية مجلة «روزاليوسف» بمؤسسة روزاليوسف، فضلًا عن تكريم الكاتب الصحفي نجيب محمد يعقوب، أحد أقدم شيوخ المصححين والمراجعين في مؤسسة «أخبار اليوم»، تقديرًا لعطائه المهني الممتد.

كرّمت نقابة الصحفيين الكاتبة الصحفية الكبيرة أمينة شفيق، سكرتير عام نقابة الصحفيين الأسبق، لدورها البارز وإسهاماتها الممتدة في مجال الصحافة والعمل النقابي على مدى عقود.

وأعربت الكاتبة الصحفية أمنية شفيق خلال احتفالية تسليم جوائز الصحافة المصرية – دورة محمود عوض 2025، التي أقيمت على مسرح نقابة الصحفيين، بحضور نخبة من كبار الصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الصحفي، في إطار تقدير النقابة للدور المهني والوطني للصحافة المصرية، ودعمها للمتميزين من أبنائها، عن بالغ شكرها وامتنانها لهذا التكريم.

وأكدت أمينة شفيق أنها قضت 24 عامًا متواصلة في خدمة نقابة الصحفيين، كعضو بمجلس النقابة، حرصت خلالها على الدفاع عن حقوق الصحفيين وقضايا المهنة.

كما شددت أمينة شفيق على أهمية زيادة التمثيل النسائي في المجلس المقبل لنقابة الصحفيين، إيمانًا بدور المرأة الصحفية وقدرتها على الإسهام الفاعل في تطوير العمل النقابي والمهني.

