الأربعاء 18 يونيو 2025
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صحة ومرأة

طبيب مناعة: مرض "الأرتيكاريا" مرتبط بالتوتر والضغوط النفسية

الأرتكاريا
الأرتكاريا

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من الانتشار المتزايد لمرض "الإرتيكاريا"، مؤكدا أنه يعرف حاليا بـ"مرض العصر" بسبب ارتباطه الوثيق بارتفاع معدلات التوتر والضغوط النفسية والعصبية التي يعاني منها كثيرون في الوقت الحالي.

 

الأرتكاريا من الأمراض الجلدية الشائعة 

وأوضح  أن الارتيكاريا  من الأمراض الجلدية الشائعة التي تتجلى أعراضه في الحكة الشديدة والطفح الجلدي المفاجئ والمزمن، مشيرا إلى أن ما يقرب من 60% من الحالات لا يكون لها سبب عضوي واضح، بل تعود في الغالب إلى أسباب نفسية ناتجة عن القلق والتوتر المستمر.

وأضاف أن 40% من حالات الأرتيكاريا تعود إلى أسباب مناعية، حيث ترتبط بأمراض مثل الذئبة الحمراء والروماتويد، مما يجعل تشخيص الحالة أحيانا معقدا ويتطلب تقييمًا شاملا للمريض من جميع الجوانب، سواء النفسية أو المناعية.

وأكد أن مئات المرضى يعانون يوميا من هذه الحالة، وأن التعامل معها يتطلب توازنا بين العلاج الدوائي والدعم النفسي، إلى جانب محاولة السيطرة على الضغوط الحياتية بقدر الإمكان، محذرا من إهمال الأعراض أو الاعتماد على علاجات عشوائية دون استشارة الطبيب المختص.

و الأرتكاريا من أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا وانتشارا، وتتميز بظهور مفاجئ لأعراض مزعجة قد تؤثر على نمط حياة المصاب بشكل كبير، وتتراوح الأعراض بين البسيطة والمزمنة، وقد تظهر في أي مرحلة عمرية نتيجة لأسباب متعددة، بعضها عضوي والبعض الآخر نفسي أو مناعي.

 

أبرز أعراض الأرتكاريا:

1. حكة شديدة ومستمرة:
تُعد الحكة من أبرز العلامات التي ترافق الأرتكاريا، وتزداد شدتها ليلًا أو عند التوتر، مما يسبب صعوبة في النوم وعدم الراحة.


2. ظهور طفح جلدي مفاجئ:
يظهر الطفح على شكل بثور أو نتوءات حمراء أو بيضاء بارزة، وقد تتغير أماكنها من وقت لآخر، وتنتشر في مناطق متفرقة من الجسم.


3. تورم في بعض المناطق:
في بعض الحالات، يصاحب الأرتكاريا تورم في الشفاه أو الجفون أو اليدين والقدمين، وهي حالة تعرف بالوذمة الوعائية.


4. حرارة أو لسعة في الجلد:
قد يشعر المريض بإحساس بالحرقة أو وخز خفيف في أماكن الطفح الجلدي، خصوصًا عند ملامسة الجلد أو تعرضه للحرارة.


5. أعراض مصاحبة في الحالات الشديدة:
قد تشمل ضيقا في التنفس، صعوبة في البلع، أو دوخة، وهي حالات نادرة لكنها تتطلب تدخلا طبيا فوريا.

 

أنواع الأرتكاريا:

أرتكاريا حادة: تستمر لأقل من 6 أسابيع وغالبا ما تكون نتيجة لتفاعل تحسسي مع دواء أو طعام.

أرتكاريا مزمنة: تستمر لأكثر من 6 أسابيع، وقد لا يكون لها سبب واضح، وغالبا ترتبط بحالة مناعية أو نفسية.

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شدد على أهمية عدم إهمال الأعراض، خاصة عند تكرارها أو استمرارها لفترة طويلة، ونصح بمراجعة الطبيب المختص لتحديد السبب ووصف العلاج المناسب، الذي قد يشمل مضادات الهيستامين أو علاجات مناعية في بعض الحالات.

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