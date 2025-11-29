سبب الإصابة بمرض الأرتيكاريا المزمنة وكيف يمكن التعرف على محفزاتها؟

18 حجم الخط

ينقسم مرض الأرتيكاريا إلى الحاد والمزمن، فيبدأ الشرى بأكمله عندما يتفاعل جهاز المناعة في الجسم ويطلق الهيستامين، وتتسبب هذه المادة الكيميائية في الاحمرار والتورم والحكة الشائعة في كل من الشرى الحاد والمزمن.

قد يصاب الشخص بمرض الأرتيكاريا الحاد مرة أو مرتين في حياته، وعادة ما يندلع في غضون ساعتين من التعرض للمحفز، وبمجرد علاجه، يزول لا يعود أبدا، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

أما مرض الأرتيكاريا المزمنة فهو يندلع مرتين على الأقل أسبوعيا لمدة ستة أسابيع أو أكثر، ويمكن أن يستمر هذا لأشهر، أو حتى سنوات، وهذا قدر كبير من النتوءات والحكة والإحباط.

ما الذي يبدء نوبات الأرتيكاريا المزمنة؟

يظهر مرض الأرتيكاريا فجأة دون سبب واضح في حوالي 80% إلى 90% من الوقت، وعلى الرغم من أن معظم النوبات ليس لها محفز معروف، إلا أن بعض المحفزات الجسدية يسهل تحديدها، فتعد الالتهابات كسبب منتظم.

أمراض المناعة الذاتية

يمكن أن تكون أمراض المناعة الذاتية، حيث يبالغ جهاز المناعة في الجسم في نشاطه ويهاجم نفسه، هي السبب أيضا، وتشمل الحالات الكامنة التي قد تكون السبب الجذري للنوبات ما يلي:

الداء البطني

السكري.

الذئبة.

التهاب المفاصل الروماتويدي.

أمراض الغدة الدرقية.

كن أن تؤدي حالات صحية أخرى أيضا إلى ظهور الشرى المزمن. ويعد الربو والليمفوما وأمراض الكبد كلها من المسببات المتكررة.

أحداث الحياة الكبرى أو الأحداث المسببة للتوتر الشديد

تعالج أيضا الأرتيكاريا المزمنة لدى المرضى الذين مروا بأحداث حياتية كبرى - وفاة أحد أفراد الأسرة، أو حفل زفاف، أو طلاق، أو منزل جديد أو وظيفة جديدة، وحتى الأشياء السعيدة يمكن أن تسبب التوتر والشرى المزمن، حتى الإصابة بالشرى المزمن يمكن أن تسبب التوتر، وقد يعلق المريض في حلقة من القلق والنوبات إذا لم يتم العلاج.

العوامل الجسدية أو البيئية

يمكن أن تبدأ النوبات المزمنة من أشياء جسدية أو محفزات، ومن الأمثلة الشائعة:

الماء الساخن أو البارد أو درجات الحرارة.

الضغط أو القرص.

الاهتزاز أو الاحتكاك.

أشعة الشمس.

أدوية معينة

قد يؤدي تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) بانتظام ونابروكسين الصوديوم لعلاج الصداع المزمن أو آلام المفاصل إلى تحفيز الأرتيكاريا المستمرة، ويمكن أن يكون لمسكنات الألم التي تستلزم وصفة طبية مثل الأفيونات نفس التأثير أيضا، ولكن مسكن آخر للألم، وهو الأسيتامينوفين، ليس محفزا للشرى المزمن مجهول السبب.

كيفية تجنب محفزات الأرتيكاريا

الشرى الناتج عن هذه المحفزات يميل إلى أن يكون عرضيا - مما يعني أن الشخص لن يصاب به كل يوم لأسابيع ما لم يستمر الشخص في القيام بأشياء تثيره.

يجب على الشخص التعرف على هذه المحفزات ويجري تغييرات لتجنب النوبات عن طريق إزالة السبب المعروف.

