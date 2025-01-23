تأتي الارتيكاريا المزمنة وتختفي على الأقل بضع مرات في الأسبوع لمدة ستة أسابيع أو أكثر، وفي 90٪ من الوقت، لا يوجد سبب واضح لها، وقد يسبب الإجهاد والعدوى الفيروسية والملابس الضيقة ودرجة الحرارة وحتى ضوء الشمس في ظهور الشرى.

الأرتيكاريا المزمنة لا تشكل تهديدًا للحياة عادةً وغالبًا ما تهدأ بالعلاج والعناية الذاتية، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

طرق الوقاية من أعراض الأرتيكاريا المزمنة بالمنزل

قد تختفي الارتيكاريا المزمنة إلى الأبد مع مرور الوقت، ولكن في بعض الأحيان، قد يهيش معها المريض لمدة عامًا أو أكثر، وفيما يلي بعض التغييرات التي يمكن إجراؤها للتخفيف من أعراض الأرتيكاريا في المنزل.

إدارة التوتر

يعد التوتر أحد أكبر المحفزات المعروفة للأرتيكاريا المزمنة، يمكن للطبيب وصف مضادات الاكتئاب أو الأدوية المضادة للقلق، ولكن هناك طرق أخرى لإدارة التوتر. وتكون كالآتي:

اليوجا.

المشي أو أي تمرين آخر.

استرخاء العضلات التدريجي.

تمارين التنفس.

التأمل أو اليقظة.

لا يوجد حل فوري لأي من هذه الأنشطة، ولكن قد يجد المريض أنه يمكنك إدارة التوتر والأفكار المقلقة بشكل أفضل إذا بدأت في ممارستها بانتظام.

احصل على قسط كافٍ من النوم

النوم هو نظام إعادة ضبط الجسم الطبيعي، وعندما لا يحصل الشخص على ما يكفي منه، فإنه يؤثر على الجسم بعدة طرق - بما في ذلك إضعاف جهاز المناعة وتنشيط ردود الأفعال تجاه التوتر.

في كثير من الأحيان، يمكن أن تتداخل نوبات الارتيكاريا المزمنة مع النوم بسبب الحكة وعدم الراحة.

التسخين أو التبريد

يمكن أن تتسبب درجات الحرارة في ظهور الارتيكاريا في جميع أنحاء الجسم، وبعض الناس حساسون للحرارة، بينما يتفاعل آخرون مع البرد.

يمكن أن يكون الماء أيضًا سببًا كبيرًا، فقد تؤدي الحمامات الساخنة المريحة التي يحبها الناس إلى نوبة حكة، أو قد تسبب السباحة في حمام بارد ببقع حمراء، غالبًا ما يكون الماء الفاتر خيارًا جيدًا للمساعدة في الحد من التوهجات.

لكن الماء ليس الشيء الوحيد الذي يُلام على الشرى المرتبط بدرجة الحرارة، قد يكتشف المريض أنه يزيد عندما يمارس الرياضة أو يقضي وقتًا في بيئة حارة ورطبة، أو ربما يؤدي الخروج في الشتاء إلى زيادة الارتيكاريا.

حتى تناول أو شرب أشياء ساخنة جدًا أو باردة يمكن أن يؤدي إلى ظهور الشرى المزمن.

تغيير الملابس

لا يتناغم الشرى المزمن والملابس الضيقة أو الخشنة دائمًا معًا، ,يمكن أن يؤدي الضغط والاحتكاك الناتج عن أحزمة الخصر أو الأكمام أو الأشرطة الضيقة جدًا إلى تهيج البشرة، مما يتسبب في توهجها.

يمكن أن يحدث نفس الشيء مع الصوف - أو الأقمشة المصنعة مثل النايلون أو البوليستر، وقد يساعد استبدال هذه الملابس والأقمشة بملابس فضفاضة من القطن في إبعاد التوهجات المزعجة.

استخدم واقي الشمس

هناك نوعان من واقيات الشمس: المعدنية والكيميائية، ويعتمد ما تستخدمه على التفضيل أو أي توصيات يقدمها الطبيب، يوفر أي نوع تغطية جيدة إلى ممتازة مع عامل حماية من الشمس مرتفع.

لكن العديد من أطباء الجلدية يوصون باستخدام واقيات الشمس المعدنية للأشخاص الذين لديهم بشرة حساسة، وكانت هناك بعض المخاوف بشأن واقيات الشمس الكيميائية، والتي يمكن أن تهيج البشرة أكثر من المعدنية.

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