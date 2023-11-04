أهمها الحساسية، أسباب وأعراض الإصابة بالأرتيكاريا

تحدث الأرتيكاريا لأسباب عديدة، بما في ذلك التعرض لمسببات الحساسية أو المحفزات الجسدية، مثل الضغط الناتج عن الملابس الضيقة، وقد يشير أيضًا إلى وجود عدوى أو حالة صحية كامنة أخرى.

وغالبًا ما تظهر الأرتيكاريا على شكل طفح جلدي مرتفع ومثير للحكة، وتؤثر في حوالي 20% من الأشخاص في وقت ما من حياتهم، ويمكن أن تكون المشكلة مزمنة أو حادة، تستمر الأرتيكاريا الحادة لمدة 6 أسابيع أو أقل، وقد ينجم عن التعرض لمسبب للحساسية أو مهيج، مثل الطعام أو لمس نباتات.

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الأرتيكاريا، فيتو

وتعد الأرتيكاريا المزمنة حالة طويلة الأمد، ولا يعرف الأطباء سبب حدوث ذلك بالضبط، لكنها قد تصاحب حالة صحية مزمنة أو حالة من أمراض المناعة الذاتية، ويصاب الشخص المصاب بالأرتكاريا المزمنة بالالتهابات يوميًا لمدة أشهر أو سنوات.

ومن غير الممكن التقاط (خلايا النحل) الارتكاريا من شخص آخر ومع ذلك، في بعض الحالات، تحدث نتيجة لعدوى معدية.

إذا كان الشخص مصابًا بالارتكاريا، فهو معرض لخطر الإصابة بحالة تهدد حياته تسمى الحساسية المفرطة، لذلك يكون المهم أن يعرف بالأعراض الأخرى لهذه الحالة مثل تورم الوجه أو اللسان أو الحلق أو سرعة ضربات القلب أو الدوار، وفقًا لموقع "Medical news today" الطبي.

ويجب على أي شخص قد يعاني من الحساسية المفرطة أن يتلقى رعاية طبية عاجلة.

أسباب الإصابة بالأرتيكاريا

يمكن أن تتطور الأرتيكاريا كرد فعل على:

مسبب للحساسية.

محفز مادي آخر، مثل درجات الحرارة القصوى.

حالة صحية كامنة.

وفي بعض الأحيان لا يوجد سبب واضح لحدوثها حيث يعتقد الخبراء في حالة الأرتيكاريا المزمنة أنها قد تنجم عن رد فعل مناعي ذاتي، لكنهم ما زالوا غير متأكدين.

مسببات الحساسية

يمكن أن تتطور "خلايا النحل" عندما يتفاعل الجسم مع مسببات الحساسية، وعندما يحدث رد فعل تحسسي يطلق الجسم بروتين يسمى الهستامين، وبعد ذلك تتسرب السوائل من أوعية دموية صغيرة تسمى الشعيرات الدموية ويتراكم هذا السائل في الجلد ويسبب التهابًا وطفحًا جلديًا، ومع تراكم السوائل تحت الجلد، تتشكل نتوءات صغيرة.

ويمكن أن يحدث رد الفعل إذا استهلك الشخص شيئًا ما أو لمس شيئًا لديه حساسية تجاهه، ويُعرف هذا باسم "الارتكاريا الاتصالية".

وإذا كانت الارتكاريا الحادة ناتجًا عن رد فعل تحسسي، فقد يكون السبب:

دواء، مثل:

بعض المضادات الحيوية.

بعض مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، أو مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، مثل الأسبرين.

مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وهي أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

المكسرات، البيض، المأكولات البحرية، أو غيرها من المواد المسببة للحساسية الغذائية.

مطاط.

الكيوي أو الموز أو الكستناء أو المانجو للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاتكس.

بعض النباتات، بما في ذلك نبات القراص، واللبلاب السام، والبلوط السام.

المواد المضافة في بعض الأطعمة ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات.

الارتكاريا، فيتو

أعراض الارتكاريا

غالبًا ما تحتوي الارتكاريا على هذه الأعراض:

ويمكن أن تظهر الآفات الجلدية المرتفعة المميزة في أي منطقة من الجسم.

وغالبا ما تظهر الآفات على دفعات.

تميل إلى الحكة.

وقد تكون وردية أو حمراء أو بلون الجلد.

وإذا ضغط الشخص في المنتصف، فقد يبهت اللون.

وعادةً لا تستمر النتوءات لفترة أطول من 24 ساعة، ولكن قد تتشكل نتوءات جديدة.

ويمكن أن يتراوح حجمها من حجم وخز الدبوس إلى عدة بوصات.

لا تظهر خلايا النحل دائمًا على شكل نتوءات، فقد تكون الآفات أيضًا:

بقع صغيرة

خطوط رفيعة ومرتفعة

يعتمد الوقت الذي تستغرقه ظهور الآفات على السبب.

وفي الشخص المصاب بالارتكاريا التماسية، يتفاعل الجلد مع مسببات الحساسية مت مواد المهيجة، ويحدث التفاعل لمدة تتراوح بين 10 و60 دقيقة بعد التعرض لمسبب الحساسية ويستمر لمدة تصل إلى 24 ساعة.

وبالنسبة إلى الشخص المصاب بحساسية الطعام، تظهر الارتكاريا عادة خلال ساعة واحدة، ويمكن أن تظهر ردود الفعل على ملونات الطعام والمواد المضافة الأخرى بعد 12-24 ساعة كما تظهر رد الفعل تجاه الدواء مرة واحدة أو بعد ذلك بكثير، حتى بعد سنوات من البدء في استخدام الدواء.

وفي بعض الحالات، تستمر الارتكاريا لعدة أيام، كما يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بالنوع المزمن منها من الأعراض لعدة أشهر أو سنوات.