رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة طلب استعارة سيف جعفر

كشف اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن حقيقة مفاوضات النادي، مع سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستعارته في الشتاء المقبل.

وقال اللواء أشرف نصار في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "لم نفاوض الزمالك من أجل استعارة سيف فاروق جعفر في انتقالات يناير المقبل".

وأضاف: "كل مايقال في هذا الشأن غير صحيح بالمرة، ولم نفاوض اللاعب أو نادي الزمالك".

التجديد للاعب أحمد حمدي

وعلى صعيد آخر رفض جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، فكرة التجديد للاعب أحمد حمدي لاعب الأبيض خلال الفترة المقبلة.

جون إدوارد يرفض التجديد لأحمد حمدي

وينتهي عقد أحمد حمدي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأكد مصدر في الزمالك أن جون إدوارد يرى أن مستوى أحمد حمدي لا يؤهله للاستمرار مع الزمالك.

وأشار المصدر إلى أن جون إدوارد يريد تسويق أحمد حمدي خلال الميركاتو الشتوي المقبل وبيعه فضلا عن الرحيل مجانا في الصيف المقبل مع نهاية عقده.

فيما قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك إن إدارة الكرة أرسلت خطابًا عاجلًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات القليلة الماضية لطلب تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام بلدية المحلة في دور الـ32 لكأس مصر، المقرر لها في الثانية والنصف عصر يوم 27 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب.

تغيير موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر

وأضاف مدير الكرة في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي الزمالك أن اتحاد الكرة الكرة وافق على تأجيل المباراة وأخطر الزمالك رسميًا بإقامة المباراة في الثانية والنصف عصر يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب.

